"Giubileo, liberiamoci dalle ingiustizie"

"Il Giubileo, che oggi apriamo anche nella nostra Diocesi, ci domanda di essere ‘pellegrini di speranza’: umilmente, ma decisamente, ci incamminiamo, a partire da noi stessi, sull’unica strada che promette vita: la costruzione della pace inaugurata dal Principe della pace (Is 9,6), il Figlio di Dio nato da donna". Con queste parole, ieri alle 18 in Cattedrale, il vescovo Erio Castellucci ho aperto l’Anno Santo giubilare anche a Carpi. L’apertura della porta del Duomo è stata preceduta dalla processione iniziata dalla chiesa di Santa Chiara e proseguita lungo corso Fanti. A coadiuvare il vescovo, nella solenne concelebrazione eucaristica, il vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, e numerosi sacerdoti. Tantissimi i convenuti da tutta la Diocesi, presenti le autorità civili, con i sindaci di Carpi, Riccardo Righi, e di Novi, Enrico Diacci, le autorità militari, i membri delle diverse realtà aggregative, ecclesiali e civili. "Il messaggio scelto dalla Chiesa nella liturgia di oggi, Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace – ha proseguito il vescovo nell’omelia - è provocatorio: la pace, la grazia, la benedizione. L’essenziale per vivere da figli di Dio, va accolto come dono e non può essere conquistato come merito. Questa passività è preziosa: è l’anima di ogni nostra attività. Papa Francesco, nel Messaggio per questa Giornata della Pace – ha aggiunto - fotografa con chiarezza le situazioni patologiche del mondo, invitandoci ad ascoltare il grido di Abele, dei tanti Abele di oggi: ‘Si fomentano e si intrecciano sfide sistemiche, distinte ma interconnesse, che affliggono il nostro pianeta. Mi riferisco, in particolare, alle disparità di ogni sorta, al trattamento disumano riservato alle persone migranti, al degrado ambientale, alla confusione colpevolmente generata dalla disinformazione, al rigetto di ogni tipo di dialogo, ai cospicui finanziamenti dell’industria militare. Sono tutti fattori di una concreta minaccia per l’esistenza dell’intera umanità. All’inizio di quest’anno, pertanto, vogliamo metterci in ascolto di questo grido dell’umanità per sentirci chiamati, tutti, insieme e personalmente, a rompere le catene dell’ingiustizia per proclamare la giustizia di Dio’".

Maria Silvia Cabri