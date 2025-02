Omicidio Giulia Galiotto, la madre: “Lo Stato ci chiede tasse per un risarcimento mai ricevuto”

Sassuolo (Modena), 26 febbraio 2025 – “La violenza economica è anche nelle istituzioni”. A parlare è la madre di Giulia Galiotto uccisa a 30 anni dal marito Marco Manzini nel 2009 a San Michele dei Mucchietti di Sassuolo (Modena).

“L'Agenzia delle entrate ci chiede le tasse su un risarcimento che non abbiamo mai ricevuto e probabilmente mai riceveremo dall'uomo che ha ucciso nostra figlia”. Giovanna Ferrari, questo il nome della madre della giovane vittima non usa mezza parole e alla Gazzetta di Modena ha denunciato quello che sta vivendo facendo scattare una vera e propria battaglia legale.

Marco Manzini uccise Giulia Galiotto, all'epoca 30enne, incontrandola con una scusa, colpendola più volte con una pietra e gettando il corpo nel fiume Secchia, inscenando un suicidio. Condannato a 19 anni, nel 2022 Manzini ha ottenuto la semilibertà e nel luglio del 2024 ha espiato la pena.

La sentenza di condanna prevedeva un risarcimento di un milione e 200mila euro. Soldi che la famiglia non ha mai ricevuto. L'Agenzia delle Entrate oggi chiede ai parenti di Giulia Galiotto 6mila euro di tasse.

“Noi non molliamo e abbiamo presentato tre ricorsi - fa sapere Giovanna Ferrari - uno per ogni cartella esattoriale ricevuta (destinatari madre, padre e sorella di Giulia Galiotto, ndr). I soldi non sono il nostro problema - precisa Ferrari -. Sappiamo, tuttavia, che diverse donne svantaggiate dal punto di vista economico non affrontano percorsi giudiziari come il nostro e rinunciano al risarcimento, proprio per il rischio di trovarsi in questa situazione”.