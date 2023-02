Giulia, il volontariato nel Dna: "Dopo ogni turno mi sento nuova"

di Valentina Beltrame Non solo i bellissimi occhi azzurri. Dalla sua famiglia, Giulia Rossi, studentessa 19enne di Modena, ha ereditato il grande cuore che mette in ogni turno alla Croce Blu e che gli è valso il titolo di Alfiere della Repubblica. C’è anche lei, modenese doc, tra i 30 Alfieri nominati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il 24 febbraio riceveranno a Roma l’attestato d’onore. La selezione tra tanti giovani meritevoli è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell’ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Giulia, da quanto è volontaria di Croce Blu? "Da quando avevo 16 anni, l’età minima richiesta per entrare nell’associazione. Ho fatto il corso base appena è stato possibile, sulle orme di papà (Marco, volontario da 32 anni, ndr) e di mia nonna (Luciana Neri, da 29 anni in Croce Blu, ndr). Crescendo con il loro esempio, non ho avuto dubbi". Si...