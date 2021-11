Modena, 6 novembre 201 - "Sono qua per raccontare la verità di Giulia". C'era anche Oxana Nesterenko, mamma di Giulia Lucenti, la sedicenne di Bastiglia deceduta il 9 settembre scorso a sedici ore dalla seconda dose di vaccino Pfizer oggi alla 'manifestazione per la libertà', organizzata con cadenza settimanale dal gruppo telegram 'Modena libera' e andata in scena al parco Novi Sad, alla presenza di circa 150 persone.

La donna, operatrice socio sanitaria ha ripercorso tutti i tragici momenti antecedenti la morte della figlia adolescente sottolineando come la medicina legale di Modena le abbia confermato di non avere ancora alcuna ipotesi circa la causa che ha condotto alla morte della ragazzina. Secondo quanto trapelato in procura, che non ha aperto un fascicolo sul caso ma ha acquisito le prime risultanze dell'esame diagnostico sulla minore, non sarebbe emersa una correlazione con il vaccino ma gli esiti definitivi degli accertamenti medico legali sono attesi con il nuovo anno.

"L'indagine macroscopica non ha rivelato nulla – ha tuonato Oxana dalle gradinate del Novi Sad – non sono emersi problemi al cuore, al cervello, ai polmoni o agli altri organi vitali. Lo scorso 30 luglio – ha sottolineato ancora – il cardiologo di Baggiovara aveva spiegato come il quadro clinico di mia figlia fosse rimasto invariato, consentendo l'attività sportiva. Giulia aveva un prolasso mitralico valvolare cardiaco in fase lieve e si allenava sei ore al giorno. Stava benissimo. Voglio sapere perchè è morta".

