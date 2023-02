Giulia nominata Alfiere "Un’emozione stupenda"

di Valentina Beltrame

"E’ stata un’emozione stupenda. Entrare al Quirinale, la casa degli italiani, è una cosa meravigliosa". Giulia Rossi, giovane volontaria della Croce Blu di Modena, ieri mattina è stata nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri ragazzi che si sono distinti per impegno, altruismo, generosità. "Il presidente mi ha fatto i complimenti e mi ha detto di continuare così. Ora incornicerò l’attestato e lo appenderò in camera". Giulia, che lunedì compirà 19 anni e tornerà sui banchi del liceo Wiligelmo, è l’orgoglio della sua famiglia, che l’ha accompagnata a Roma, ma anche degli insegnanti: "Sono tutti contenti per me, ho ricevuto tanti messaggi dagli amici e compagni. E’ una giornata bellissima", ha detto attorniata dai genitori e dai nonni. Solo la madre e Anna Perazzelli, presidente Croce Blu di Modena, hanno potuto assistere alla cerimonia: "E’ stato indescrivibile", conclude Giulia.

"Care ragazze e cari ragazzi– ha detto Mattarella ai giovani Alfieri della Repubblica – È per me un vero piacere accogliervi per consegnarvi gli attestati che sottolineano le azioni e le iniziative che avete realizzato senza pensare di ricevere un premio, tanto che alcuni di voi si sono meravigliati quando sono stati avvertiti di questo riconoscimento. Naturalmente come voi, tanti altri ragazzi e ragazze di ogni parte d’Italia hanno adottato e messo in campo azioni simili, meritevoli anche loro. Voi qui li rappresentate tutti". Sono stati consegnati 30 attestati d’onore e altrettante medaglie. "Tra di voi – ha aggiunto Mattarella – vi sono esempi di chi ha messo in pratica, in condizioni di emergenza, azioni di soccorso sanitario, di chi durante la pandemia, nella grande emergenza che c’era, è intervenuto a sostegno di chi aveva bisogno, dove le strutture pubbliche non potevano materialmente arrivare". E’ proprio il caso di Giulia che, durante la pandemia, si è spesa in tanti servizi, come quello all’hub vaccinale di strada Minutara, dove accoglieva le persone col sorriso che la contraddistingue. La studentessa ha ereditato la passione per il volontariato dal padre e dalla nonna, ’colonne’ della Croce Blu, e si è iscritta all’associazione appena possibile, a 16 anni.