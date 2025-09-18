Giuliano Barbolini, presidente Ert: "Sono un figlio degli ideali del ’68. La politica mi ha dato e tolto molto"

Giuliano Barbolini non ama i social. Ha solo un account Facebook, che frequenta poco. Eppure quando ha scoperto un gruppo che si intitola ’Noi nati nel 1945 e ancora attivi’ si è subito iscritto. Così dai social, ma non solo, è arrivata una raffica di auguri il 20 agosto, per il suo compleanno speciale. "Non mi dispiacerebbe – commenta – aggiungere qualche altro anno ai primi ottanta". Intanto ha festeggiato senza eccessi: cena con amici e persone care a Marcelli di Numana, poi il rientro a Modena: è presidente di Ert, parte la stagione teatrale. Il lavoro non finisce mai, ma è anche tempo di bilanci.

Come si è innamorato della politica?

"Sono un figlio del ’68. Non ero in prima fila, ma ne ho vissuto ideali e speranze. Vengo da una famiglia semplice: mamma casalinga, papà impiegato. Mi hanno educato investendo sul futuro: liceo classico, Lettere antiche a Bologna e laurea a pieni voti. Avevo voglia di autonomia: vinsi un concorso da bibliotecario all’Estense e poi da ispettore ai servizi culturali in Comune. Intanto c’era l’impegno civile, ma non credevo più nel movimentismo. Mi sono iscritto al Pci nel ’72 con una scelta ragionata, poi quel mondo mi ha coinvolto. E da allora coltivo un mito: Enrico Berlinguer. La politica mi ha dato e tolto molto, ma ho sempre cercato di tenere ben saldi affetti e amicizie".

Ha fama di essere un decisionista un po’ spigoloso. Si è addolcito con gli anni?

"Sono timido, un po’ introverso. Sorridevo poco, dicevano, ma stare in prima fila mi creava imbarazzo. Cattivo carattere? Quando ho smesso di fare il sindaco non me l’ha più detto nessuno. Il mio segno zodiacale è il Leone, magari c’è qualche imperiosità. Ma per strada mi salutano ancora, con i modenesi ci siamo lasciati bene".

Lei è stato sindaco dal 1995 al 2004. Come è cambiata Modena negli ultimi anni?

"Quando divenni sindaco c’era l’idea che, finita la crescita, il futuro fosse nel terziario. Abbiamo lavorato per rimettere al centro manifattura e piccole imprese, oltre a investire su servizi e welfare. Alla fine del secondo mandato la società modenese dava segni di sfilacciamento, ma con un sistema di rappresentanze solido e coeso. Oggi alcuni di quei fattori soffrono, amministrare è più complicato. Ma Modena ha istituzioni e forze politiche capaci di leggere la realtà. Il problema è rimotivare, con la partecipazione, un capitale sociale diffuso".

A fine anni ‘90 propose la porta dell’archistar Frank Gehry in largo Sant’Agostino ma il progetto fu bocciato, così come quello di Léon Krier per piazza Matteotti.

"Si celebravano i 400 anni di Modena capitale, pensammo a un architetto illustre. Incontrai Gehry, presentò un primo progetto e poi una versione più leggera: una colonna tortile per segnare il territorio, con la possibilità di tendere un telo e chiudere la quinta, ricavando spazio per eventi. Quel che accadde dopo è un esempio di tartufismo: gli esperti del ministero non ebbero il coraggio di bocciare Gehry, mentre fioccavano critiche: Italia Nostra, la Soprintendenza, altri ambienti cittadini. Da Roma suggerirono un intervento più corposo, che non era possibile: sotto la piazza ci sono i reperti vincolati delle vecchie mura. Non se ne fece nulla. Diverso il caso di piazza Matteotti, che non ha identità: Krier voleva ricostruire il fronte su via Emilia e chiuderla meglio. Di nuovo critiche e occasione persa. Ma il tema prima o poi si riproporrà: l’anima della città è più forte delle burocrazie. Intanto tornano gli eventi in piazza Sant’Agostino".

Un altro tema spinoso fu l’alta velocità. È pentito di non aver sostenuto il tracciato sotterraneo? A Modena, si disse, fermeranno molti supertreni. Non è andata così.

"Pentito? Niente affatto. Quando vado a Bologna a prendere il Frecciarossa, quell’andirivieni sotterraneo mi disturba un po’. Ma il problema vero è che il passaggio sotto la città avrebbe intercettato quattordici canali. Nessun tecnico garantiva che non ci sarebbero state conseguenze sulla stabilità del terreno. Il tracciato a nord ha reso possibile lo spostamento dello scalo merci e liberato il quartiere Madonnina. Quanto alla frequenza dei supertreni, gli accordi con FS erano diversi, ma non sono stati rispettati".

L’ospedale di Baggiovara aprì nel 2005: un progetto a lei molto caro. Vent’anni dopo l’integrazione con il Policlinico non è completata. C’era bisogno della nuova struttura?

"Certo. Il vecchio Sant’Agostino non ce la faceva più. Avrei voluto inaugurare Baggiovara, ma i cantieri sono andati oltre il mio secondo mandato. Evitare doppioni e fare sinergie è giusto, ma bisogna valutare benefici e controindicazioni nel medio termine. Sono realtà complesse".

L’esperienza da senatore, tra il 2006 e il 2013, è stata deludente?

"È stata importante: non più problemi quotidiani, ma una navigazione difficile. Ho vissuto con passione il biennio del secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008. Poi, dopo un duro periodo all’opposizione, è arrivato il governo Monti. Nel 2012 feci passare in extremis un provvedimento che allargava alle famiglie la copertura dei danni per il terremoto. Fu il mio ultimo atto da parlamentare".

Nella sua seconda vita ha fatto irruzione la cultura. Come si è calato nel nuovo ruolo?

"In Ert ho cercato di imparare stando al mio posto. Sono il presidente della Fondazione, ma non curo la gestione. Devo garantire la correttezza dell’operato e il buon sviluppo dell’ente, assieme ai colleghi del Consiglio e alla struttura".

Un’ultima curiosità: ha mai tenuto un diario?

"Non butto nulla e sono circondato dalle carte, tra cui qualche traccia per un diario, a cui sto lavorando. Vorrei lasciarlo ai miei nipotini: uno ha 9 anni, l’altro quasi 11. Sono i figli di Nicola, che a sua volta è figlio di Raffaella, la mia seconda moglie. Lei ci ha lasciato nel 2015, ma continua a vivere nei miei e nei loro pensieri. Per i ragazzi sono da sempre nonno Giuly, rigorosamente con la ipsilon".