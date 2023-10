Giulietta e Romeo, dialogo a distanza

’Giulietta e Romeo - Stai leggero nel salto’ è il dittico ideato e diretto da Roberto Latini (foto di Masiar Pasquali) che andrà in scena da domani al Teatro delle Passioni. Come in un concerto scenico, i due celebri amanti di Shakespeare dialogano a distanza: fino a domenica Latini reciterà "Giulietta", poi dal 7 Federica Carra ’Romeo’. Debutta il 2 novembre "Teatro", performance itinerante all’interno del teatro Storchi, creata dal duo Cuocolo - Bosetti: è rivolta a venti spettatori per volta, muniti di audioguide. Venerdì 3 al Comunale di Carpi, Federico Buffa (con Marco Caronna e Alessandro Nidi) racconta Gigi Riva e Fabrizio De André, ’Amici fragili’. E domenica 5 ad AttoZero (via Nicolò Biondo, Modena), ’L’uomo che girava il mondo in Ferrari’, di e con Enrico Solmi.