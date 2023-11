Giulietta e Romeo, passi di giovani amanti

Nuovo appuntamento con la danza, domani al teatro Comunale Pavarotti Freni. Il Balletto di Roma porterà in scena ’Giulietta e Romeo’, sulle musiche di Sergej Prokofiev, nella versione che Fabrizio Monteverde firmò nel 1989 per il Balletto di Toscana poi ripreso nel 2002 per la compagnia romana. Protagonisti dello spettacolo, che in vent’anni ha contato più di 250mila spettatori nel mondo, Carola Puddu e Paolo Barbonaglia.