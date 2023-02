’Giulio Cesare’ arriva al Sant’Anna Il regista: "Sono molto fiero di loro"

Sono stati due pomeriggi ricchi di emozioni per i detenuti della Casa circondariale Sant’Anna che nei giorni scorsi si sono esibiti davanti un pubblico inscenando Giulio Cesare, la celebre tragedia shakespeariana. In sottofondo, la meravigliosa melodia di una viola ha accompagnato tutta l’esibizione, rendendo l’atmosfera ancora più magica, mentre sul palcoscenico si recitava in modo impeccabile. Durante lo spettacolo i ragazzi si sono calati perfettamente nei panni dei loro personaggi e hanno recitato con molta professionalità. C’era un connubio perfetto tra serietà, organizzazione, preparazione e bravura. Fin dalle prime battute, si notava l’impegno di ogni singolo artista, che aveva lavorato perfettamente sulla mimica, sul tono della voce, sulla giusta intonazione e sul modo in cui muovere il proprio corpo. Tutto è stato curato nei minimi dettagli: dai costumi, alla sceneggiatura, dall’illuminazione, che cambiava di battuta in battuta, accentuando l’attenzione su alcuni particolari piuttosto che su altri, al suono. "Sono tanti anni che lavoriamo con il carcere di Modena e, tramite un buon passaparola, i detenuti sono consapevoli che quando si inizia un nuovo percorso teatrale c’è tanto da lavorare: serve tempo, dedizione e impegno", spiega Stefano Tè, il regista dello spettacolo che ormai da tanti anni collabora con le carceri, portando iniziative di questo tipo. "I detenuti prendono seriamente l’impegno, sono molto professionali. Chiedo sempre le loro origini – continua – così da rendermi conto delle difficoltà che si possono riscontrare con l’utilizzo della parola e da scegliere meglio che ruolo far interpretare a ciascuno".

Il regista si è detto "molto soddisfatto delle repliche di venerdì e sabato. Anche i ragazzi erano molto felici. Sono abituati a voler raggiungere il massimo e ad alzare sempre di più l’asticella. Non glielo dico molto spesso, però sono stati davvero bravi e sono molto fiero di ciò che stiamo realizzando insieme". Nel teatro "la vera conquista è riuscire a riconoscere cosa si può migliorare replica dopo replica", aggiunge Tè. Il Teatro dei Venti ha anche dato il via ad un nuovo progetto, intitolato All Hands On Stage, che coinvolgerà per 30 mesi organizzazioni e istituti penitenziari di cinque Paesi: "Una delle più grandi difficoltà per i ragazzi è il post – detenzione: a causa di un certo scetticismo, tanti ex carcerati fanno moltissima fatica a trovare lavoro, che è l’unica cosa che permette loro di reinserirsi nella società e allontanarli dal reato". Il progetto si compone di "un periodo di formazione nelle carceri per la professionalizzazione dei detenuti in ambito teatrale (recitazione, tecnica, scenografia, costumi, luci e audio), seguito da un periodo di sperimentazione di avviamento al lavoro all’interno dei teatri della città di Modena e provincia".

Sofia Berselli