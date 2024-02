"Giulio Santagata, riformista radicale"

Giulio Santagata, parlamentare e ministro nell’ultimo scomparso il 5 gennaio a 74 anni "era intelligente e fantasioso", "aveva sempre un’idea per uscire da un pasticcio". E poi era ironico ma anche determinato nelle scelte da prendere. Ma di lui più di tutto bisogna ricordare "la positività e la fiducia nel futuro". Così Romano Prodi ha ricordato, durante il partecipato evento che si è tenuto ieri all’Auditorium Marco Biagi. "Aveva l’idea che le cose potevano migliorare sempre – ha spiegato Prodi – Si arrabbiava perché le cose andavano male, ma alla fine ti dava sempre qualche idea per cui un pochino le cose potevano andare meglio. Aveva una fiducia spettacolosa nel futuro. Oltre naturalmente gli altri aspetti come l’intelligenza e fantasia straordinaria, per cui quando era nei pasticci c’era sempre l’idea di come uscire da questa situazione. La cosa che dobbiamo ricordare di lui è la positività e la fiducia". Anche Pier Luigi Bersano ha ricordato Santagata come "una delle intelligenze più vive che mi è capitato di incontrare". Si devono ricordare la sua "generosità, fantasia, un testardo sogno di una società migliore" ma più di tutte "un’idea di riformismo radicale". "Tanto abbiamo ancora da portare avanti dell’insegnamento che Giulio Santagata e la sua grande inventiva, il suo spirito di servizio per la comunità e la sua grande umanità ci hanno lasciato e continuano a insegnarci" ha detto invece la segretaria del Pd Elly Schlein. "Ho un ricordo molto sentito e commosso - ha detto – Commosso come è stato questa sera del suo riformismo radicale, della sua passione per il territorio e di come riusciva a calare la visione del futuro del paese in politiche concrete che cambiano la vita delle persone".