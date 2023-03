’Giungla’ negli ambulatori pediatrici Per i bambini visite con il sorriso

Medicina del sorriso a Casinalbo. Gli spazi degli ambulatori pediatrici alla Casa della Comunità si sono trasformati in una giungla coloratissima, con vegetazione e animali che strizzano l’occhio ai piccoli pazienti in attesa di una visita. L’opera è stata realizzata dal ‘Team Enjoy’, da tempo in prima linea con iniziative e sorprese per rendere ’più leggera’ la permanenza dei bambini nelle strutture sanitarie della provincia. Sempre nel Distretto ceramico, alcuni mesi fa il team, composto soprattutto da sanitari, ha colorato e abbellito con leoni, zebre ed elefanti anche la Pediatria della Casa della Comunità ‘Orizzonti di Salute’ di Sassuolo. A rendere possibile il lavoro di ‘Team Enjoy’ è stata una cittadina amica del gruppo, Federica, che ha donato le risorse necessarie a ricreare la giungla in collaborazione col Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello.

Ieri, a Villa Bianchi si è tenuto un momento di ringraziamento al ‘Team Enjoy’: presenti la sindaca di Formigine, Maria Costi; la direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti; una delegazione del ‘Team Enjoy’ capitanata dal presidente Nicola Ortugno e composta da Silvia Pini, che si è occupata dell’applicazione dei disegni, Davide Nostrini e Ivan Lineti, collaboratori del Team.

Con loro gli operatori sanitari della Casa della Comunità, impegnati tutti i giorni ad accogliere i piccoli pazienti. "Colorare e rendere immersive visivamente le pediatrie del territorio può rivelarsi una ‘medicina’ capace di curare le paure dei bambini, a cui non è sempre facile spiegare il perché di una visita oppure di una vaccinazione" afferma Federica Ronchetti, direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo.