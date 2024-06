Giunta, è già battaglia. Pressing sul sindaco. Il rischio è riproporre la squadra di Muzzarelli

Parte la lotteria della giunta. E di conseguenza anche quella della segreteria del Partito democratico. "Roberto Solomita capo di gabinetto e Federica Venturelli presidente del Consiglio significa che devi eleggere a breve i nuovi segretari...", ragiona il militante alzando un filo la voce per sovrastare gli applausi per Massimo Mezzetti in piazza Grande. "Si può pensare a un traghettatore big per compattare il partito fino alle Regionali, che so, uno Stefano Vaccari, anche se fare il tesoriere e commissario nello stesso tempo non è il massimo. E poi liberi tutti".

Molto accreditati in prospettiva sembrano essere Marco Forghieri per esempio. Come segretario cittadino, ma anche provinciale, sebbene di solito il provinciale lo ricopre un non modenese. "Sui territori i nomi più caldi per ora sono l’ex sindaco di Carpi Alberto Bellelli oppure l’ex sindaco di Medolla e attuale funzionario in Regione Filippo Molinari".

Spostandoci sul fronte giunta il borsino conferma chance stabili per Francesca Maletti (oggi però più vicesindaco che al welfare), Giulio Guerzoni in quota Muzzarelli (i patti sono patti), Andrea Bortolamasi, il più suffragato tra gli uomini, in predicato di continuare alla Cultura e anche alle Politiche scolastiche e lo sport se non diventa vicesindaco. Mentre ha sorpreso la consistenza numerica dell’affermazione di Grazia Baracchi: "Sarà difficile non considerarla in giunta – soffia qualche iscritto al partito – O anche come presidente del Consiglio qualora Venturelli finisse nella squadra di Mezzetti con deleghe non di primo piano".

La presidenza del Consiglio già. Non va sottovalutato la possibilità di fare il bis di Fabio Poggi: non brillante la sua performance elettorale, ma a suo favore gioca la logica della rappresentanza: i cattolici, poco presenti in giunta (Maletti non viene ritenuta nome d’area ma espressione di un accordo personale con Mezzetti), potrebbero spingere su di lui.

Resta in sospeso, in casa Pd, il destino di altri due nomi: Andrea Bosi (preferenze tante, ma non quante ne auspicava) e Diego Lenzini, memore del passo indietro in occasione della disputa dei famosi otto alla carica di candidato sindaco.

A chiudere la squadra di Mezzetti, nella parte riservata agli alleati dei Dem, Avs ha eletto due consiglieri e spingerebbe per due assessorati: i nomi per ora in pista sarebbero quello di Laura Ferrari (che ha ottenuto tante preferenze) e Maria Teresa Rubbiani, mentre come personalità d’area ci sono l’ex presidente di Amo Andrea Burzacchini o l’architetto Federico Zanfi. Per Modena civica crescono le possibilità per Carmen Saliano, ma non si esclude il coinvolgimento di Rosario Maragò (Saliano però resta la favorita in una logica di genere). E se il M5s sembrerebbe puntare su Barbara Moretti, anche Azione, essendo entrata in Consiglio, può ambire legittimamente all’assessorato. Il commissario Paolo Zanca parla esplicitamente (leggi pagina di fianco) di rappresentanza in giunta: il nome in pole position sarebbe proprio quello di Zanca. Ma non mancano altre suggestioni: a cominciare da Claudio Gorrieri fino all’ex sindaco e candidato alle Europee Umberto Costantini.

Ora, restano un paio di interrogativi: quanto margine di manovra ha il sindaco Mezzetti nello stabilire la futura squadra? È vero che che può far pesare sul piatto della bilancia i suoi 1.700 voti in più rispetto alla coalizione. Ma è altrettanto vero che si trova di fronte un Partito democratico nel pieno del suo vigore, con il 42 per cento dei consensi e 17 consiglieri su 32, che difficilmente mollerà un centimetro. Altra considerazione, che affidiamo al militante di piazza Grande che nel frattempo si accende la sigaretta elettronica: "Non è che Massimo può fare la giunta fotocopia di Muzzarelli, eh. Questo lo dobbiamo capire tutti. Le aspettative sono alte, visto il risultato. Occorrono segnali di discontinuità, a cominciare dai nomi...", borbotta allontanandosi verso piazza Mazzini.