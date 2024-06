Giunta, il Pd ora alza la voce : "Meritiamo più assessori". Preferenze, critiche a Venturelli

Il Pd chiede più spazio in giunta. "Il voto delle amministrative deve essere riconosciuto". C’è chi si spinge fino a cinque assessori, addirittura cinque più la presidenza del Consiglio: in ogni caso la maggioranza della giunta. Redde rationem ieri pomeriggio all’assemblea del Partito democratico, il massimo organo cittadino del partito è stato chiamato a esaminare il risultato elettorale. Presente il segretario Roberto Solomita, ha introdotto come di consueto la serata la segretaria cittadina Federica Venturelli: "Abbiamo fatto un capolavoro politico. Il Partito Democratico a Modena è nettamente il primo partito della città con un risultato che non vedevamo dal 2013-2014". Quanto ai passaggi di questi giorni, inclusa la presentazione della rosa di nomi a Mezzetti per la giunta, Venturelli ha evidenziato come "è normale fare politica in questi frangenti, anzi sarebbe un problema se non lo facessimo. C’è una transizione in corso. C’è un percorso politico in atto che io, la segreteria e i segretari di circolo del Partito stiamo portando avanti, con tutte le delicatezze e le criticità del caso".

Diversi gli interventi. In particolare sul nodo giunta, che sta per essere sciolto dal sindaco. Il segretario del circolo di Baggiovara-Cognento Ennio Cottafavi ha criticato la composizione della delegazione trattante che non dovrebbe essere composta solo dalle persone candidate a entrare nell’esecutivo. "Sarebbe stato opportuno farsi rappresentare o quantomeno affiancare da un veterano".

Mara Bergonzoni, consigliera uscente non eletta, ha lamentato invece "la concentrazione di voti su un’unica candidata", un riferimento a Venturelli stessa, rimarcando "un ruolo non equo svolto dalla segretaria nei confronti delle altre donne in lista". Accuse cui è stato risposto che in pratica non si può chiedere alla segretaria di correre ma poi di farlo con una gamba sola.

Sul discorso delegazione trattante, Diego Lenzini ha replicato che la delegazione non ha trattato sui nomi, ma ha solo ascoltato il sindaco. La fase di negoziazione coinvolgerà altre persone.

Ma a tenere banco è stata soprattutto la consistenza del pacchetto assessori Pd in giunta. In diversi ritengono che quattro nomi, rispetto ai risultati conseguiti, non siano sufficienti. "Il Pd deve avere la maggioranza degli assessori". Vale a dire cinque o addirittura sei. Più realisticamente è probabile che si chiuderà a quattro più la presidenza del Consiglio. Che a questo punto potrà andare ad Andrea Bosi. Una soluzione per risolvere anche l’altro tema di queste ore, che a quanto pare posto anche dai vertici regionali del partito. La rappresentanza dell’area Schlein. In Assemblea in realtà l’esigenza non è emersa in maniera dirompente, a parte qualche generico richiamo a rappresentare tutte le anime del partito. Anzi, alcuni, come Stefano Gobbi, ritengono che non sia necessario avere una rappresentanza di area Schlein considerando che è la segretaria di tutto il partito: tutti oggi sono in teoria di area Schlein.

Ipotizzare altre soluzioni, un Pd con 5-6 assessori, vorrebbe dire aprire un contenzioso con gli alleati, già in fibrillazione dopo che si è saputo che Modena civica probabilmente non sarà rappresentata in giunta.