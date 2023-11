Giunta, l’ultimo bilancio: "I Comuni devono arrangiarsi. E noi vinceremo la sfida"

Di fronte alle difficoltà determinate dall’inflazione, dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi delle materie prime, "Modena prova a farcela da sola garantendo e consolidando comunque i servizi alle famiglie senza aumentarne i costi, offrendo risposte ai bisogni sociali, alla povertà abitativa e alle esigenze delle imprese". È lo scenario delineato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli illustrando la proposta di Bilancio previsionale 2024-2026, l’ultima del suo mandato amministrativo: non sono previsti ritocchi alle tariffe dei servizi e non si metterà mano alla leva fiscale. Anzi, si prevedono benefici per circa 3 milioni di euro per famiglie e imprese. La spesa corrente per il prossimo anno è prevista in 260,5 milioni, per poi scendere a 252,8 nel 2025 e a 250,6 nel 2026. Mentre gli investimenti nel triennio sfiorano i 124 milioni di euro, con un 2024 che vale da solo, considerando anche le risorse del Pnrr, circa 90 milioni. "Opere, infrastrutture, tecnologie e manutenzioni si confermano un’azione sicura per contrastare recessione e stagnazione economica", ha spiegato Muzzarelli.

"Gli investimenti sono la marcia in più di questi anni – ha affermato Muzzarelli – frutto di un indirizzo strategico che abbiamo tenuto fermo anche durante la pandemia". Il voto sul Bilancio è in programma entro Natale, mentre ora parte il percorso di approfondimento nelle diverse commissioni consiliari e con i Quartieri. L’anticipo dell’approvazione rispetto agli anni scorsi consentirà di evitare l’esercizio provvisorio "per essere pienamente operativi negli ultimi mesi del mandato" e per garantire il rispetto dei cronoprogrammi degli investimenti, soprattutto se finanziati dal Pnrr.

Per il sindaco il messaggio che arriva da Roma è chiaro: "I Comuni sono soli e devono arrangiarsi. E quindi Modena se la deve cavare da sola". A pochi mesi dalla fine del mandato, Muzzarelli ha concluso la sua relazione sottolineando che "nonostante le difficoltà, stiamo accelerando per tagliare il traguardo e vincere la sfida del futuro, una sfida alta; con radici profonde e sguardo lontano".

Per Muzzarelli "Modena non è fatta per i ruoli da comparsa e nei prossimi mesi lavoreremo con fiducia ed orgoglio per dare futuro alla città dei valori, dell’energia e della creatività".