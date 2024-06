Giunta, malumori nel Pd per i nomi: "Venturelli vice? Parli l’assemblea". C’è chi è pronto alla raccolta firme

E come quando qualcuno ti tende la mano ("non sarà una trattativa, ma una costruzione comune") e poi con abile mossa di judo ti ribalta a terra immobilizzandoti col ginocchio sul petto. L’immagine è di un quadro del partito che restituisce l’umore di una fetta del Pd strozzata dai croissant al bar dopo aver letto i giornali ieri mattina. Come scrivevamo la segreteria cittadina guidata da Federica Venturelli ha deciso più o meno formalmente (è trapelata condivisione unanime, ma alcuni dei presenti negano si sia arrivati a un verdetto finale) di ‘proporre’ a Massimo Mezzetti una rosa di sette nomi (Grazia Baracchi, Andrea Bortolamasi, Antonio Carpentieri, Giulio Guerzoni, Diego Lenzini, Francesca Maletti, Federica Venturelli) come possibili assessori e soprattutto Venturelli vicesindaco forte del record di preferenze, secondo in assoluto solo a quello di Maletti nel 2014. L’obiettivo dei vertici cittadini è arrivare almeno a quota cinque, se non sei inclusa Maletti, facendola comparire in quota Mezzetti.

Ma in un’ala del partito è scattato l’allarme rosso: c’è a chi appare evidente una manovra pitonesca in corso con cui si vuole accarezzare e poi stritolare Mezzetti ponendolo davanti al fatto compiuto: come dire di no a Venturelli vicesindaco che ha sfondato quota 2mila preferenze? Come dire di no a un partito che prende quasi un voto su due in città e in Consiglio si è ‘mangiato’ gli alleati costretti alla solitudine dei numeri primi? "Sembra di essere tornati ai tempi degli ‘otto candidati, a quell’autoreferenzialità – si passa una mano sul viso un ex consigliere comunale –. Siamo al ‘ho visto lei che indica lui, che indica lei, che indica me’…non c’è un nome esterno di richiamo, di alto profilo, della società civile, delle imprese, che vada un po’ fuori dagli stretti confini del partito…".

Il sommovimento interno al Pd vorrebbe prendere le forme di una raccolta firme per far vagliare la decisione della segreteria dall’assemblea cittadina, aprendo una discussione all’interno di un organo più grande e rappresentativo (una novantina di componenti): troppo delicata la questione per risolverla nel "tinello di casa", seppure organo legittimo del partito.

Lascia perplessi i più riottosi inoltre la composizione della delegazione trattante, vale a dire i nomi di chi dovrà presentarsi davanti al sindaco nei prossimi giorni per presentare la rosa. "Va bene, ci va il segretario cittadino, il vicesegretario, il capogruppo. Tutto formalmente corretto, ma sono gli stessi che si candidano in giunta…possibile che non si colga l’inopportunità di questo conflitto di interessi? Non sarebbe meglio quantomeno allargarla?".

Una militante esperta, incarichi politici e amministrativi alle spalle, scende dalla bici e riflette: "Guerzoni in quota Muzzarelli, Maletti in quota Mezzetti come se fosse un ufo e non una dirigente storica e amministratrice del Pd che tra l’altro si è scelto di non far correre proprio perché le si è promesso che era blindata in giunta, Venturelli vicesindaco, Bosi meglio di no, tizio assessore alla scuola, caio al Bilancio. Ma smettiamola. La giunta la fa il sindaco, qui dobbiamo stare attenti a non superare le linee rosse, a non andare allo scontro frontale. Altrimenti altro che Venturelli. Con Mezzetti saltano i patti, si azzera tutto e anche chi era certo di essere in giunta come Guerzoni e Maletti non lo è più…".