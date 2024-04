Giunta Mezzetti, l’ipotesi. Dentro Guerzoni e Maletti. Duello Lenzini -Venturelli

Il primo problema di Massimo Mezzetti in caso di vittoria sarà quello di contenere l’assalto alla diligenza, la corsa a entrare nella squadra da parte delle liste che lo sostengono. Negli accordi a fari spenti che circolano tra gli alleati spuntano postulati che, d’accordo, hanno il valore astratto di una formula, ma possono costituire una bussola per evitare litigi già in luna di miele. Eccone uno: entra in giunta la lista che ha almeno un consigliere. L’esecutivo è a discrezione del sindaco naturalmente, lui sogna un esecutivo con molti rappresentanti delle professioni. Ma dovrà fare i conti con il pressing già cominciato di partiti e liste. Tutto dipenderà dall’esito elettorale: se sarà dimostrato che la sua persona ha conferito valore aggiunto alla coalizione allora il suo potere contrattuale nel disegno della squadra aumenterà.

Punti inamovibili sembrerebbero essere Francesca Maletti alle Politiche sociali, l’uscente Andrea Bortolamasi probabilmente riconfermato alla Cultura – anche a giudicare dai discorsi di prospettiva che in questi giorni fa negli eventi e in credito con il partito dopo il passo indietro pro Mezzetti di qualche mese fa – Giulio Guerzoni, braccio destro di Muzzarelli, in predicato di ricoprire il ruolo di assessore al Bilancio. In lizza, sempre restando al Pd, anche Andrea Bosi, molto vicino a Mezzetti, e Diego Lenzini, protagonista anche lui di una rinuncia, ma che potrebbe rimanere stritolato nella logica incrociata delle liste e della suddivisione tra uomini e donne (la squadra deve essere divisa a metà): in questo senso potrebbe aprirsi un duello con la segretaria cittadina Dem Federica Venturelli.

Dicevamo di nomi che vadano oltre il perimetro cittadino: uno di quelli che ricorre è quello di Maria Costi, l’attuale sindaco di Formigine, figura stimata da Mezzetti. Così come potrebbe entrare in giunta anche Paola Zanca, commissario di Azione, amico personale e uno degli sponsor più sfegatati di Mezzetti. Mentre sembra scontato l’ingresso con un ruolo di rilievo del segretario provinciale Dem e sindaco di Soliera Roberto Solomita, tra i registi dell’operazione Mezzetti candidato sindaco, uomo fidato dell’ex assessore regionale, possibile capo di gabinetto (lo ha già fatto con Baruffi sindaco a Soliera).

Tra gli alleati Pd, le liste civiche come si diceva, potranno avanzare una richiesta di rappresentanza solo qualora riuscissero a eleggere il consigliere (per farlo in caso di vittoria la stima è ottenere dai 2 ai 3mila voti almeno), mentre l’alleanza Verdi Sinistra se mettesse a segno un’affermazione rilevante ambirebbe a una doppietta (Paolo Silingardi e Paolo Trande sono ovviamente gli indiziati, ma anche loro dovranno fare i conti con l’equilibrio uomini e donne). Il Movimento 5 stelle, se alleato, proporrà i consiglieri Barbara Moretti o Giovanni Silingardi, mentre crescono le quotazioni del ritorno di Tommaso Rotella in quota Più Europa, Psi, Pri, Italia viva, con una delega di tipo economico: volto rassicurante e moderato verso il mondo imprenditoriale in pensiero per una possibile amministrazione a trazione ambientalista.