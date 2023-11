Giunta, Muzzarelli caccia Lucà: "Hai ignorato gli appelli al dialogo"

Niente dimissioni da parte di Anna Maria Lucà Morandi e allora ci ha pensato il sindaco ad accompagnarla alla porta. "Non c’è più il necessario rapporto fiduciario", spiega Gian Carlo Muzzarelli ufficializzando il ritiro delle deleghe e la revoca dell’assessora che già ieri non ha partecipato alla seduta di giunta. Una risoluzione traumatica del rapporto considerando che solitamente in questi casi l’interessato si dimette più o meno spontaneamente evitando imbarazzi reciproci.

E invece Lucà Morandi (che era entrata in giunta nel giugno 2020, dopo le dimissioni per motivi personali di Debora Ferrari) ha evidentemente voluto far pesare fino in fondo il passaggio politico e Muzzarelli si è dovuto avvalere del suo potere di revoca spiegando come questo atto punti ad "assicurare l’effettiva collegialità della giunta comunale nel perseguire il programma politico-amministrativo". Il sindaco ha preferito, sebbene siamo a otto mesi dal termine del mandato, soddisfare la richiesta di Modena civica di un nuovo assessore anche in prospettiva alleanze per il 2024.

Fino alla nomina di un nuovo assessore (che avverrà oggi) le deleghe a Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale sono attribuite direttamente al sindaco.

Una ferita nella giunta aperta dopo la presa di posizione del gruppo consiliare Modena Civica e dal Consiglio direttivo del movimento che nelle scorse settimane ha comunicato al sindaco di "non sentirsi più rappresentato dall’assessora Lucà Morandi".

Il decreto del primo cittadino evidenzia come soprattutto l’assessora "ha ignorato le sollecitazioni del sindaco a lavorare per ricostruire un dialogo e un percorso comune nell’ambito della maggioranza politica" e che in questa situazione il sostegno del gruppo politico di appartenenza è considerato necessario "per poter svolgere serenamente le proprie funzioni" in giunta. Riferimenti all’ex assessora e a Modena civica, in rotta ormai da quest’estate e che a ottobre sono culminati nell’atto di sfiducia nei confronti di Lucà: alla base della frattura Modena civica aveva rilevato un impegno insufficiente sul coinvolgimento dei quartieri, la delega più significativa di quelle assegnate all’ormai ex assessora, e contatti giudicati inappropriati con altri gruppi.

Lucà in pratica, è l’accusa, portava avanti da mesi degli incontri con finalità elettorali di cui il gruppo consiliare non era a conoscenza mentre parallelamente partecipava anche agli incontri di Modena Civica. Una doppia attività politica ritenuta inaccettabile da un movimento che si basa proprio sulla disinteressata partecipazione dei cittadini alla vita politica della città. Gli altri ambienti con cui Lucà aveva contatti secondo indiscrezioni sarebbe legati all’avvocato Giampiero Samorì: ci sarebbe un gruppo di persone pronte a entrare in Modena civica per provare a ri-orientarne il verso politico, da centrosinistra a centrodestra.