Giunta Parenti, entrano Casolari e Malvolti

"Il primo impegno che ci prendiamo è di metterci subito al lavoro per la città. Il secondo di essere un’Amministrazione in grado di stare più tra la gente, per ascoltarne bisogni ed esigenze, che dentro il palazzo". La linea che il sindaco di Formigine Elisa Parenti detta alla sua squadra mentre la presenta è ben chiara: la nuova Giunta, aggiunge "è un giusto mix tra esperienza e novità, rispetta la parità di genere con 4 donne e 4 uomini e ha il suo comune denominatore nella competenza". Si tratterà, la sintesi ‘parentiana’ di lavorare in continuità con l’Amministrazione precedente, "raccogliendo tuttavia le nuove sfide che ci aspettano".

Anche per questo, al netto di conferme – tre – e volti nuovi – quattro – le deleghe assegnate ai sette assessori sono state "riviste e riassegnate" con il primo elemento di novità nel vicesindaco, ovvero Marco Casolari, già dirigente scolastico, che si occuperà di politiche scolastiche ed educative, cultura, formazione professionale e lavoro. Altri nuovi Andrea Corradini, 53 anni, ex capogruppo del pd in consiglio, giurista di impresa, cui vanno le deleghe ad urbanistica e manutenzione del territorio e sicurezza integrata, l’imprenditrice agricola Giorgia Lombardo, di AVS, cui vengono assegnate ambiente, sviluppo e agricoltura, benessere animale, pari opportunità e pace. Ultimo volto nuovo quello della 27enne – la più giovane in squadra – Giulia Malvolti, del Movimento 5 Stelle, che entra nella squadra di governo per occuparsi di mobilità sostenibile, transizione energetica, parchi e aree naturalistiche, legalità, partecipazione e digitalizzazione. Le conferme rispetto al mandato precedente sono invece quelle di Armando Pagliani, 64 anni (politiche sociali e diritto alla casa, patrimonio, protezione civile), Corrado Bizzini, 60enne esponente della civica ‘Città in movimento’ cui il neosindaco ha assegnato le deleghe a commercio, eventi, turismo e promozione territoriale, decoro urbano mentre sport, associazionismo, politiche giovanili, fundraising, Europa e relazioni internazionali saranno appannaggio della 32enne Giulia Bosi, altra ‘civica’ in forza a Formigine Viva.

Detto che Parenti ha tenuto per sé le alcune deleghe (bilancio e PUG le più rilevanti) e che il primo consiglio comunale è stato convocato per mercoledì resta da aggiungere come il sindaco abbia fatto sapere che le prime cose delle quali si occuperà sono il tema casa, l’apertura di un tavolo di confronto con Hera per migliorare il porta a porta e l’istituzione di un altro tavolo – con carabinieri e polizia locale – sulla sicurezza.