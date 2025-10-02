Giunta, rimpasto indigesto. Guerzoni ’perde’ l’edilizia. Insofferenza nel Pd

Sta attraversando una turbolenza il passaggio di deleghe interno alla giunta. L’edilizia è stata tolta a Giulio Guerzoni (nella foto a sinistra) per essere conferita a Carla Ferrari. A Guerzoni andrà il Patrimonio, di cui fino ad oggi se ne occupava il sindaco. Tutto regolare? Come viene interpretato questo rimpasto? Tra Patrimonio ed edilizia, quale pesa di più?

Il Pd non si pronuncia, ma si percepisce gelo. Si tenta di capire se si è di fronte a un’operazione di indebolimento dei Dem in giunta, a un calcio negli stinchi all’ex assessore di Gian Carlo Muzzarelli, Giulio Guerzoni. Dal Comune è partita ieri una nota che sparge rassicurazioni. "Con l’entrata in servizio della nuova squadra di dirigenti, effetto della riorganizzazione della macchina comunale, il sindaco Massimo Mezzetti ha deciso di distribuire in modo diverso alcune deleghe e di assegnare quella al Patrimonio che ha mantenuto a sé dall’inizio del mandato amministrativo. Quest’ultima delega sarà quindi attribuita all’assessore Giulio Guerzoni che dal 1° ottobre, è quindi assessore a Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti, Patrimonio, Mobilità, Sicurezza del territorio, Pnrr, Cura e decoro della città, Protezione Civile". Allo stesso tempo il sindaco ha attribuito all’assessora all’Urbanistica, Aree produttive, Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari (nella foto) anche la delega all’Edilizia che era precedentemente attribuita all’assessore Guerzoni.

"Quindici mesi fa – spiega il primo cittadino che sembra proprio voler dire al Pd di stare tranquillo – l’edilizia era stata attribuita in modo provvisorio all’assessore Guerzoni. Ora, con il nuovo assetto della macchina comunale possiamo rendere più coerenti alla struttura amministrativa le deleghe degli assessori. Una decisione quindi conseguente alla delibera sulla riorganizzazione e alle selezioni che si sono appena concluse".

Basterà per rasserenare gli animi? Dalle parole del sindaco parrebbe evincersi che Guerzoni fosse a conoscenza del fatto che ci sarebbe stato il momento del passaggio. E anzi, a quanto pare, sarebbe stato proprio Guerzoni all’inizio del mandato a far notare che Urbanistica ed edilizia sarebbe stato meglio accorparle. Mentre a lui sarebbe andato bene il patrimonio, delega più attigua al pacchetto lavori pubblici e manutenzione.

Il timore del Pd è di perdere il controllo sui principali progetti che riguardano la città, le ristrutturazioni, le riqualificazioni che non passano dal Consiglio comunale. Vicenda marginale si potrebbe pensare. In realtà rivelatrice di una diffidenza che ancora persiste tra una parte del Pd e il sindaco Mezzetti dall’inizio del mandato. Quando i Dem hanno maturato la sensazione di essere sottorappresentati in giunta nonostante l’exploit elettorale alle amministrative. Una vittoria mutilata, il cui dolore ogni tanto riaffiora.