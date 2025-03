Giuramento all’Accademia di Modena, il messaggio agli allievi: “Minacce anche virtuali, imparerete la resilienza”

Modena, 7 marzo 2025 – “Questa è la vostra giornata. Da oggi cambierà tutto: onore, lealtà e sacrificio sono i valori a cui ‘risponderete’. Per un buon comandante non fa differenza se si va in giro con le proprie gambe o in carrozzina ma se lo si fa a testa alta”. All’ascolto di parole forti ma altrettanto toccanti, pronunciate dal padrino del corso, tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare, questa mattina, nella storica cornice dell’Accademia Militare gli allievi ufficiali del 206mo corso ‘Dignità’ hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.

Paglia, nella battaglia del pastificio (Mogadiscio, 2 luglio 1993) colpito da tre proiettili, ha perso l’uso delle gambe. Chiarissimo esempio di altruismo, oggi si è rivolto agli allievi ufficiali sottolineando come ora sarà il loro esempio a fare la differenza.

Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità civili e militari: il capo di Stato maggiore della Difesa, generale di corpo d’armata Luciano Portolano, il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il comandante Generale dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo. L’atto solenne, con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal comandante dell’Accademia militare, generale di divisione Davide Scalabrin, ha sancito l’ingresso a pieno titolo degli allievi ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri.

Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Portolano, ha sottolineato come “la capacità di influenzare pensieri, emozioni e comportamenti rappresenta oggi una vera e propria arma. L’Accademia vi fornirà gli strumenti per sviluppare una resilienza fisica e cognitiva in grado di contrastare i condizionamenti, allenando la vostra mente a respingere forme di manipolazione”. Ad esempio, disinformazione e fake news. Ha poi parlato chiaramente di “dominio cibernetico” e di “minacce nella dimensione fisica e virtuale” riferendosi allo scenario geo strategico mondiale. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Masiello, ha rimarcato come il giuramento dinanzi al Tricolore sia un patto di onore e disciplina che lega alla Patria, al servizio e al dovere. “Senza di voi, i diritti degli altri non sarebbero garantiti. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le minacce ed è necessario essere attrezzati per rendere più credibile la nostra deterrenza. Perché, come ci ha ricordato il Ministro della Difesa, ’gli Stati si difendono con Forze Armate preparate’”. Il comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Luongo ha evidenziato: “Lo scenario che vi attende ed in cui nel vostro futuro sarete chiamati ad operare è sempre più complesso e variegato, poliedrico e in costante mutamento, pertanto capacità di giudizio e visione saranno essenziali nello svolgimento dei vostri compiti”. Sono 224 gli allievi ufficiali del 206° corso “Dignità”. Tra loro, l’allievo modenese Domenico Pellegrino: “Indossare la divisa per un allievo ufficiale modenese è bello, è importante, è sentirsi a casa” ha sottolineato. “Sono emozionatissima — ha affermato l’allieva Gaia Beddui — è un sogno che si avvera e come donna sono orgogliosa di essere qui. Ho scelto di indossare la divisa poiché porta con sé valori importanti e in quanto medico l’ho fatto per aiutare le altre persone”.