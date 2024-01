’Giusti fra le Nazioni’, ecco due conferenze: "I non ebrei che salvarono decine di vite"

Saranno dedicate ai Giusti fra le Nazioni (i non-ebrei che, a rischio della propria vita e senza interesse personale, salvarono ebrei dallo sterminio della Shoah), in particolare castelvetresi, gli ultimi due appuntamenti di "Fare memoria, io sono l’altro" (le iniziative della Giornata della Memoria a Castelvetro) previsti per domani e venerdì. Domani alle 20,30 in municipio si svolgerà la conferenza "Chi salva una vita salva il mondo intero: i Giusti fra le Nazioni", con lo storico Giampaolo Anderlini e le famiglie Ottolenghi e Gianaroli. Venerdì mattina saranno coinvolte le scuole di Castelvetro, con l’appuntamento "La mia città" all’auditorium delle scuole elementari Primo Levi, dove si parlerà di Giusti tra le Nazioni.