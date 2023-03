"Giustizia? Ci aspettavamo un finale diverso"

"E’ evidente che dalla giustizia i genitori si aspettavano qualcosa di diverso: è stata una situazione pesante e lo è ancora oggi".

Così l’avvocato Maria Vittoria Marceddu, legale della famiglia del piccolo che si è salvato miracolosamente dopo il terribile lancio dal secondo piano della villetta di Soliera. "E’ stato uno choc importante quello provato dai miei clienti ma il meccanismo processuale è stato incentrato sulla signora Santi; abbiamo partecipato informalmente, prendendo parte all’incidente probatorio anche per capire la situazione psicologica della signora. Il gesto è talmente inconcepibile che c’era la volontà di capire – continua il legale. Non posso discutere sul sistema processuale e affermare se sia stato giusto o ingiusto conta poco. La legge consente di patteggiare. Ora sono in corso gli accertamenti anche medico legali per valutare i postumi riportati a causa del grave episodio. Sulla crescita è difficile fare valutazioni".

Ieri l’imputata non era presente in aula ma in questi mesi, spiegano i suoi avvocati Francesca Neri e Fernando Giuri, ha continuato a chiedere informazioni circa le condizioni del piccolo. "A seguito di richiesta di giudizio immediato, la difesa della signora Santi, insieme all’assistita ha scelto di definire il procedimento con un patteggiamento – afferma l’avvocato Neri –La pena finale è stata quella di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni. All’imputata è stato riconosciuto il vizio parziale di mente, le attenuanti generiche e tutti i benefici concedibili in considerazione dell’atteggiamento che ha mostrato l’imputata. Santi ha iniziato un percorso terapeutico-riabilitativo finalizzato ad un futuro inserimento nella società. E’ seguita presso una comunità – continua il legale – dove sicuramente continuerà a scontare la pena. Ha scritto una lettera di scuse ai genitori del bambino e, gesto molto apprezzato dal pubblico ministero, ha offerto anche un piccolo risarcimento alla famiglia del bimbo. Risarcimento frutto di tutti i suoi risparmi. Quello che speriamo è che a questa ragazza venga data un’ulteriore possibilità di rientrare nella società e realizzarsi, perchè anche la pena ha questa funzione".