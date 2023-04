Giustizia, Garuti tra gli esperti scelti da Nordio

Il professor Giulio Garuti, ordinario di Diritto processuale penale presso il dipartimento di Giurisprudenza Unimore, è stato nominato componente della commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario, con decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La nomina avviene in seguito all’istituzione della commissione, il cui obiettivo è garantire trasparenza ed efficienza nell’ordinamento giudiziario, in conformità alla legge 17 giugno 2022 n.71.

"Sono onorato di essere stato nominato nella commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario, su decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio – Garuti –. La mia esperienza nel campo del diritto processuale penale e la mia attività di ricerca e didattica mi hanno permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle sfide che il nostro sistema giudiziario affronta quotidianamente. Sono determinato a lavorare con i miei colleghi nella commissione per elaborare proposte legislative innovative e soluzioni efficaci che possano portare a un ordinamento giudiziario più trasparente ed efficiente. Il mio impegno sarà quello di contribuire attivamente al miglioramento del sistema giudiziario italiano, nell’interesse di tutti i cittadini e nel rispetto dei principi costituzionali che ne sono alla base. Sono convinto che, grazie al lavoro di questa commissione, saremo in grado di sviluppare una riforma significativa e sostenibile, che possa rafforzare la fiducia dei cittadini nel nostro ordinamento giudiziario e garantire un’effettiva tutela dei diritti e delle libertà fondamentali".