Giustizia oltre i confini: ubriaca sul monopattino, studentessa Erasmus estingue il reato in Irlanda

Modena, 16 dicembre 2023 – Per la prima volta in Italia è stato applicato l’istituto della messa alla prova per un’imputata non più residente nel territorio nazionale, permettendole di svolgere i lavori di pubblica utilità nel suo Paese di origine, l’Irlanda.

L’innovativa decisione è stata assunta dal GIP di Modena (Dott.ssa Clò) nei confronti dell’imputata: una ragazza di 21 anni e studentessa Erasmus a Modena.

La giovane, nell’ottobre 2021 si era posta alla guida di un monopattino elettrico a noleggio per poi scontrarsi con un’autovettura in sosta.

A seguito delle gravi lesioni riportate, era finita in ospedale dove, effettuati gli accertamenti, era emerso come la ragazza si fosse posta alla guida del monopattino in stato d’ebbrezza: nel sangue era stato infatti rilevato un tasso alcolemico pari a 2,07 gl che faceva scattare immediatamente l’iscrizione nel registro degli indagati per guida in stato di ebrezza alcolica, aggravato dall’incidente e dall’orario notturno.

In sede di indagine il legale della studentessa, l’avvocato Giulia Galvani, aveva chiesto lo svolgimento della messa alla prova (lavori socialmente utili) ma, visto il necessario rientro in Irlanda per completare gli studi universitari, era stato demandato al GIP di poter portare avanti il progetto per estinguere il reato proprio nel Paese di residenza della giovane, l’Irlanda. Dunque una giustizia oltre i confini.

Grazie al coordinamento con l’Ufficio di Cooperazione Internazionale e con l’ente irlandese individuato, la Irish Red Cross, il GIP ha ammesso il progetto di messa alla prova in diverso Stato europeo e, completati i lavori di pubblica utilità e visto il rispetto delle ulteriori prescrizioni connesse, ha dichiarato l’estinzione del reato.

"Un nuovo passo avanti nella cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell’Unione Europea che apre uno spiraglio per gli imputati dell’UE che si trovino imputati in Italia" afferma l’avvocato Galvani.