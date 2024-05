Giustizia penale, parte il festival: ospiti e incontri Il Festival della Giustizia Penale, in corso fino al 19 maggio tra Modena e altre città, ospita importanti figure come Giuliano Amato e Carlo Nordio per discutere di temi cruciali come maternità surrogata e spazio di sicurezza in Europa. Tra gli altri ospiti, anche Roberto Formigoni e vittime di errori giudiziari come Beniamino Zuccheddu.