Giustizia penale, prima protagonista

Il Festival della Giustizia Penale aprirà la lunga serie di eventi, si terrà dal 15 al 18 maggio. L’evento è alla sua sesta edizione e si occuperà della giustizia penale, argomento tanto importante quanto delicato. Molti gli esperti che parteciperanno.

Il comitato organizzativo, guidato dal presidente e avvocato Guido Sola, ha cercato di articolare le giornate in modo da creare un programma accattivante e completo in merito al tema giuridico.

"La nostra intenzione è quella di portare al centro della discussione le storie vere delle persone, in particolare quelle che hanno subito delle ingiustizie e dei torti giudiziari. È importante poter trasmettere al pubblico l’esperienza che abbiano vissuto, soprattutto dal punto di vista umano e personale, attraverso le loro testimonianze dirette. Verranno comunque affrontati anche tanti altri temi, dedicati a tutti coloro che hanno voglia di confrontarsi sulla questione della giustizia o, semplicemente, desiderano saperne di più riguardo a questa realtà – dice Marco Belforti, dello Studio Savarin che si occupa del Festival – Collaboriamo con enti importanti e con tutte le associazioni e fondazioni del territorio che sostengono eventi e progetti culturali, il nostro programma è molto ricco, ci auguriamo di creare una grande occasione di confronto per la comunità e anche per i giovani".

Virginia Zanetti