Giustizia penale Tra gli ospiti del festival i ministri Nordio e Fitto e le imbonitrici della tv

Dopo la prima edizione, che vide tornare in Italia dopo molti anni dall’omicidio di Meredith Kercher a Perugia Amanda Knox, anche la quarta edizione del festival di Giustizia penale previsto dal 18 al 21 maggio avrà la sua "star" mediatica. Anzi due, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, le teleimbonitrici finite per anni in carcere. Le signore saranno sabato 20 maggio al Caffè Concerto. Ma il festival, curato dagli avvocati modenesi Guido Sola e Roberto Ricco e dal professore universitario Luca Lupària Donati, presenta molti altri appuntamenti di rilievo in città e nelle altre sedi di Carpi, Sassuolo, Pavullo e Fiorano. Arriveranno infatti il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello degli Affari europei Raffaele Fitto oltre all’avvocato di Donald Trump Joe Tacopina, all’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani, all’ex premier Matteo Renzi e all’attuale presidente del Pd Stefano Bonaccini. La quattro giorni partirà dalla Florim di Fiorano con una serata a inviti, la sera del 18 maggio, a cui parteciperanno Sola, Ricco, Lupària Donati, Valentino Valentini e Bonaccini. Dal 19, a Giurisprudenza a Modena, il via agli incontri. Quel giorno ad esempio Renzi presenterà il suo libro "Il Mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine" mentre tra gli altri appuntamenti della giornata c’è "La Sicurezza sul lavoro tra risposta punitiva e riduzione premiale dell’area penale" con il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. In serata si parlerà inoltre della "Nuova cittadella giudiziaria di Modena" con il sindaco Muzzarelli e con Pasquale Liccardo, Luca Masini, Roberto Mariani e Matteo Agnoletto. A Carpi in contemporanea si parlerà di lavoro precario con Bersani e il vescovo Erio Castellucci. Il 20 arriveranno per conferenze l’ex ministro Tiziano Treu, Marcello Flores al teatro Michelangelo con "Fate il vostro gioco: il processo alla Banca Romana", Dean Gillispie e Martina Cagossi al Mazzieri di Pavullo. Intervento conclusivo, domenica 21, al teatro San Carlo con il ministro Nordio.

Stefano Luppi