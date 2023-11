"Giusto ascoltare le esigenze dei cittadini"

"Siamo fiduciosi sulla ‘fase 2’ della raccolta differenziata. I cambiamenti proposti sembrano di buon senso e chiederemo subito all’assessora Filippi di venire ad illustrarli in commissione consiliare". E’ la posizione di Pd, Sinistra Per Modena Europa Verde – Verdi Modena Civica relativamente alle 12 proposte di miglioramento indicate dall’amministrazione comunale ad Hera. "Sono positive e recepiscono le indicazioni che in Consiglio Comunale sono state votate dal Pd e da tutta la maggioranza di centrosinistra. Inoltre, il sindaco e l’assessora Filippi, hanno fatto bene ad ascoltare la città, le associazioni dei consumatori e i tanti stakeholder economici e sociali per ascoltare le criticità e cogliere i suggerimenti. La raccolta notturna dei sacchi nelle zone residenziali e il raddoppio delle frequenze nel forese sono scelte corrette e di buon senso che rispondono a precise richieste delle famiglie.

Inoltre, consentire alle utenze domestiche e non domestiche di conferire carta e plastica nelle nuove casette e nelle nuove aree dedicate dei centri di raccolta (Archimede, Calamita, Magnete e Leonardo), rappresenta una possibilità in più per gli utenti e risolve il problema di non tenere in casa i rifiuti".

Il decoro urbano "è la priorità su cui continuare a lavorare e su cui pretendere dal gestore Hera e dalle altre imprese detentrici del servizio qualità e competenza – si legge nella nota – La stragrande maggioranza dei cittadini modenesi si comporta correttamente e va ringraziata per i risultati ambientali raggiunti. Non è giusto nè corretto che l’intera comunità paghi, sia economicamente sia in termini di pulizia della città, i comportamenti scorretti di una minoranza di persone che non rispetta le regole. E per questo, nelle prossime settimane, sarà fondamentale accompagnare i cittadini in questi nuovi cambiamenti e contestualmente aumentare i controlli per sanzionare gli abbandoni scorretti".