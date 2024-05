"Giusto puntare sulla concretezza di Bisoli"

Qualcuno ha già sfruttato il tempo libero per iniziare le vacanze, mentre altri sono ancora alle prese coi saluti finali di stagione. È il caso di Antonio Pergreffi, Giovanni Zaro, Fabio Abiuso e Fabio Gerli, presenti al cocktail gialloblù all’acetaia Giusti, evento dedicato agli sponsor vicini al club per tutta l’annata sportiva. C’era anche il presidente Rivetti, il quale ha voluto ringraziare personalmente i partners: "Come dico sempre in queste occasioni, il vostro supporto è fondamentale – rivolgendosi a loro - sento la voglia di continuare a crescere insieme e a lavorare per il futuro del Modena F.C. Arriviamo da una stagione complicata ma abbiamo già voltato pagina". A proposito della pagina voltata, con Rivetti c’era anche il presidente onorario Romano Sghedoni il quale ha appoggiato la scelta di puntare su Pierpaolo Bisoli nel prossimo campionato: "Bisoli è una persona che, secondo me, farà molto bene – ha dichiarato ai microfoni di Trc – farà bene per il Modena e sono contento che sia qui con noi. Il mio amico Carlo Rivetti credo sia stato bravo a prenderlo e a puntare su di lui, gli auguro con il cuore che abbia indovinato la scelta e che porti risultati al Modena. I modenesi sono dei passionali, hanno sofferto ma secondo me nel prossimo anno credo che ci divertiremo anche se non vedremo delle grandi partite dal punto di vista tecnico, però alla fine forse ha ragione Bisoli. L’importante è il risultato e la sostanza".

La scelta di Bisoli, con le dovute proporzioni, potrebbe essere paragonata a quella che prese proprio Sghedoni nel 2020. Ricorderete il Modena di Zironelli con tante belle intenzioni di bel calcio e spettacolo, perché a Mestre l’ex tecnico aveva fatto vedere questo e tanto bastò al ds Salvatori e a Roberto Cesati a costruire la prima formazione di C su quelle basi. Poi, a fine novembre 2019, gli scarsi risultati e il gioco poco proficuo portò tutti a cambiare idea e puntare su Mignani, tecnico decisamente più pragmatico. Idem è accaduto pochi mesi fa, da Bianco a Bisoli. Da Vaira a Catellani, come poi fu in quella circostanza quando si passò da Salvatori a Matteassi senza cambiare allenatore, confermando Mignani che poi arrivò quarto prima del passaggio di proprietà. Tante similitudini, in fondo la storia ripropone quasi sempre eventi o scelte già accadute e si ripete ciclicamente. A cambiare dovranno essere "semplicemente" i risultati, non esattamente dettaglio irrilevante nell’economia di un progetto sportivo.

Incontro. Domani, venerdì 31, Pergreffi e Abiuso saranno ancora a disposizione dei tifosi dalle 18 alle 19 per foto e autografi allo stadio Braglia.

Alessandro Troncone