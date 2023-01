"Giusto ridare subito il gas al condominio Distacchi frequenti, serve più attenzione"

di Stefano Luppi Le associazioni modenesi che rappresentano gli inquilini e i consumatori plaudono al Tribunale di Modena che ha "ordinato" con un decreto d’urgenza di non lasciare sessanta famiglie di un condominio di fronte all’VIII Campale in via Emilia Ovest e alcuni negozi e uffici al freddo d’inverno. La vicenda, che riguarda circa 200 modenesi ed Hera e non si lega a indigenza o particolari situazioni sociali, ha fatto molto discutere. Ora l’emergenza è rientrata: dopo quattro giorni al gelo, infatti, venerdì sera i tecnici Hera hanno ripristinato l’impianto centralizzato a gas necessario per il riscaldamento. Le due parti hanno sporto querele reciproche – il contenzioso parte anni fa da un vecchio contatore che, secondo il condominio, causava consumi del 20% più alti del reale – su cui si esprimerà il tribunale. Ma due giorni fa il giudice di Modena Giuseppe Pagliani, ha "ordinato" a Hera di riallacciare il gas condominiale e nei prossimi giorni il medesimo giudice si esprimerà su 366mila euro che Aemilia chiede a Hera, cifra messa nero su bianco da un perito del tribunale stesso. Hera da parte sua ha risposto che, per prima cosa, venerdì prima dell’intervento del giudice le parti si erano già accordate...