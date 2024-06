"Giusto ripulire la colonna romana. Ora valorizziamola"

"Quando si agisce con il buon senso e le idee sono buone, non conta da chi arrivano l’idea o la proposta di agire. Quindi sono contenta". Il candidato sindaco del centrodestra di Maranello, Barbara Goldoni, commenta con soddisfazione quanto posto in essere dall’Amministrazione, che sta provvedendo a ripulire un antico reperto di origine romana, una colonna, collocato all’interno di un’aiuola non distante dalla rotonda del cavallino, in pieno centro cittadino. Goldoni aveva segnalato all’Amministrazione, nel corso della campagna elettorale, come il manufatto fosse assai ammalorato e seminascosto dalla vegetazione che lo circondava, occultandolo alla vista dei più. Ebbene, ieri, a ridosso, del manufatto, lavoravano alcuni addetti che hanno ‘liberato’ l’antico monumento in ordine al quale, aggiunge Goldoni, "si potrebbe fare qualcosa per valorizzarlo appieno: sottoporrò quanto prima la questione al sindaco Zironi per garantire al monumento il lustro che merita, facendone un’altra attrattiva turistica della nostra bella Maranello".