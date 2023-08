"Giusto tutelare l’amministrazione"

Si torna a discutere del Pip Gazzate e della scelta del Comune di rivolgersi a un legale querelando alcune persone per commenti su Facebook giudicati "offensivi". Il fatto risale alla primavera 2022, quando "in un clima sempre più esasperato e pesante, questa amministrazione ha ritenuto necessario intervenire in maniera formale ed incisiva a tutela delle istituzioni e del lavoro che svolgono e non a difesa di singole persone".

Lo puntualizza la sindaca Federica Nannetti mentre la querelle legale sta andando avanti. "Sicuramente – prosegue la prima cittadina – non vi era allora, e non vi è ora, nessuna intenzione di vessare qualcuno o limitare il diritto di critica. È bene però rammentare che quest’ultimo deve sempre essere esercitato in modo corretto e legittimo".