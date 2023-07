Gli ’8mani’ tornano a far divertire il pubblico Sul palco ci sarà Gino Andreoli e Ivan Cattini

Gli 8mani Teatro sul palco del Castello di Montegibbio, domani sera, con lo spettacolo dialettale dal titolo "Ermete ed Olvaldo sciow", un pot-pourri esilarante di storie che vedranno come protagonista anche il pubblico presente.

Sul palco salgono due storici attori della compagnia, Gino Andreoli e Ivan Cattini che,

per l’occasione, saranno affiancati per la prima volta dall’attrice Alice Simonini. Ad accompagnare musicalmente gli 8mani il maestro Francesco Luppi. L’appuntamento è per le 21,30: ingresso libero e gratuito, con possibilità di cenare presso la Corte del castello, grazie all’offerta del Salotto Regina: info e prenotazioni, in questo caso, al 3451338668.