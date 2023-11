Gli abitanti tornano a crescere: "Siamo un Comune che attrae"

A Cavezzo la popolazione alla fine di ottobre con 7.139 iscritti all’anagrafe del Comune ha raggiunto il suo massimo dal 2020, un anno che aveva visto precipitare il numero dei residenti a 6.691 unità. Si tratta del dato più alto degli ultimi quattro anni, che inverte quella che è stata – a lungo – una tendenza all’esodo che ha colpito i centri dell’Area Nord, da dopo il terremoto del 2012, e che ha visto allontanarsi in undici anni oltre duemila persone.

Questi i numeri che risultano al servizio anagrafe dell’amministrazione e che dimostrano come il Comune della Bassa sia divenuto negli anni – grazie ai servizi offerti e alla presenza di una serie di imprese in forte espansione – sempre più attrattivo. "E’ motivo d’orgoglio – dice la sindaca Lisa Luppi (foto) – sapere che a Cavezzo la popolazione cresce. Il dato raggiunto non è solo un parametro numerico, ma un segnale chiaro di attrattività. I cittadini scelgono di restare a Cavezzo, di vivere il proprio territorio dove, negli anni, abbiamo cercato di garantire servizi sempre più efficienti, dall’educazione scolastica alla salute, dal verde pubblico all’impiantistica sportiva al recupero degli edifici pubblici identitari. Non solo. L’amministrazione ha sempre cercato di andare incontro ai cittadini anche economicamente, mantenendo basse, per quanto possibile, le rette dei servizi, quelle dei nidi ad esempio, oppure istituendo borse di studio per aiutare i giovani che hanno iniziato le scuole superiori". Il traguardo odierno della popolazione segna un recupero importante, che fa seguito ad una serie di dati altalenanti a partire dal 2019, quando a inizio anno si contavano 6.960 abitanti, che avevano raggiunto il numero di 7.021 a fine anno dello stesso anno, per poi ridiscendere a 6.991 a fine 2020 e risalire a 7.018 a fine 2021 per raggiungere 7.051 (fonte Istat) al primo gennaio 2023, quando si è già registrato a partire da inizio anno un incremento di 88 unità di iscritti all’anagrafe. Il positivo andamento della popolazione è in gran parte dovuto al saldo migratorio di questi anni con oltre 300 immigrati registrati nel 2019 a fronte di 130 persone emigrate che avevano abbandonato il comune, mentre nel 2021 si sono contati 322 immigrati contro 236 emigrati. Continua, tuttavia, ad essere deficitario il saldo naturale della popolazione con un numero di morti che supera i nuovi nati. Nel 2019 si sono contati 46 nati e 77 decessi; nel 2020 invece 33 nati e 109 decessi e nel 2021, 44 nati e 103 decessi. Nell’anno corrente, le nascite sono state 42 (al 3010) mentre i decessi risultano 87.

Alberto Greco