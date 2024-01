Gli acrobati viaggiano nel tempo. La magia del circo vale DoppioZero

Per il giorno della Befana il 6 gennaio alle ore 16 al Teatro del Popolo di Concordia è in programma un curioso spettacolo di circo-teatro, capace di rivolgersi ad un pubblico trasversale, adatto a tutta la famiglia. Si intitola "DoppioZero" ed è proposto dal Circo Carpa Diem un duo che annovera come interpreti Katharina Gruener e Luca Sartor. Lo spettacolo è un viaggio nel tempo condotto da due buffi e surreali giocolieri e acrobati che trovano ispirazione nelle canzonette degli anni ‘50 e nella voglia di vivere che animava la gente negli anni della ricostruzione.

"Lui è ingenuo, distratto e sognatore – raccontano gli autori e interpreti Katharina e Luca –. Lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina. Preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Tullio legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi". Attraverso queste trovate "DoppioZero" è in grado di prendere per mano lo spettatore di qualsiasi età, invitandolo ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. Luca e Katharina si sono conosciuti in un progetto di circo sociale in Kenya, dove formano un gruppo di giovani artisti provenienti dalle strade di Nairobi. Condividono la passione per il circo e la sua pedagogia, si formano insieme alla scuola di circo di Madrid, e si diplomano nel 2016, con specializzazione in duo acrobatico, palo cinese, monociclo e giocoleria, e da allora portano avanti diversi progetti insieme in Italia e all’estero. Premio Otello Sarzi 2020, lo spettacolo coprodotto da Teatro Necessario dura 60 minuti e fa parte di "PiIlole di Equilibri", rassegna di circo contemporaneo e arte di strada, organizzato dalla associazione Arterego. I protagonisti si avvalgono come occhio esterno di Fabrizio Rosselli, della costumista Giulia Rossi, della scenografia di Betti Cau e del light design Dario Andreoli e godono del sostegno di Associazione Circo Contemporaneo Italia, Centro di Residenza IntercettAzioni-Circuito C.L.A.P.S, Casa del Circo Contemporaneo-Fondazione Cirko Vertigo, Residenza Surreale, FLIC – RSGT, Terre di Circo - IdeAgorà, Teatro Comunale Città di Vicenza, Teatro Magnani di Fidenza, ATER Fondazione, Cronopis Espai de Circ. Biglietteria del Teatro del Popolo aperta venerdì 5 gennaio dalle 10.00 alle 13.00

Alberto Greco