"Gli agenti ci sono, il nodo è un altro: chi delinque sa di rischiare poco"

"La mancata elevazione della questura è un falso problema: continuano a darci degli uomini mentre ciò non avviene per altri uffici e province dell’Emilia Romagna, che ricevono zero. Gli uomini sono pochi dappertutto ma il vero problema riguarda le norme: sanno di non aver nulla da perdere e sanno che, tanto, non andranno in carcere". Così il segretario provinciale del Siulp, Roberto Butelli, in merito alla denuncia degli esercenti rispetto alla necessità di maggiori presidi sul territorio. "Le norme attuali non consentono di avere una certa deterrenza nei confronti di delinquenti più o meno abituali – spiega Butelli – Per intenderci: se dopo aver commesso un furto sei libero il giorno dopo, non cambia nulla avere un poliziotto ogni cinque metri. Chiediamo sicuramente più uomini per gli uffici: armi, immigrazione, passaporti, la carenza c’è sempre ma il problema è delle norme che risalgono agli anni 70. Il cittadino che ha un lavoro, una residenza, una famiglia se è sottoposto ad una misura di prevenzione o sicurezza la rispetta perché non vuole perdere il lavoro, la casa, il contratto di affitto: ci sono mille riflessi. Se non ho nulla, non ho lavoro, famiglia e sono senza fissa dimora non mi ‘spaventa’ essere sottoposto ad obbligo di firma in questura, obbligo di dimora, divieto di dimora anzi, non mi interessa. Mi spaventa, invece, andare in carcere, ma se mi dai misure alternative perché il carcere scoppia so che posso continuare a delinquere perché la legge non mi fa nulla".

v. r.