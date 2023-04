Gli agenti conquistano il ’Corni’ Studenti negli stand della legalità "E’ il coronamento di un percorso"

Il grande cortile dell’istituto ’Corni’, più volte teatro di risse tra studenti, ieri è diventato uno spazio di legalità con gli stand della questura messi a disposizione dei ragazzi. "Un’attività di promozione della legalità con l’obiettivo, in una fase complessa come l’attuale, caratterizzata da un quadro di fragilità, disagio e tensione tra i ragazzi, di avvicinare i giovani alla Polizia di Stato, per rafforzare il legame con le istituzioni, attraverso l’ascolto, il dialogo ed azioni di prossimità mirate alla loro sicurezza e serenità, in collaborazione con il mondo della scuola", spiegano dalla questura. Emozione quando due studentesse hanno consegnato un mazzo di rose bianche a Marina Orlandi Biagi, vedova del giuslavorista di Unimore ucciso 21 anni fa dalle Brigate Rosse.

"Questa giornata ha un valore simbolico e dimostra come la maggior parte dei ragazzi di questa scuola condivida i valori della legalità", ha detto il preside dell’indirizzo tecnico, Federico Giroldi. "Ho accettato con piacere questa idea del questore di portare la polizia a scuola – ha spiegato il provveditore, Veronica Tomaselli – Il percorso legalità già esiste nelle scuole, in particolare qui stiamo lavorando molto e speriamo, il prossimo anno, di raccogliere i frutti del nostro impegno". La preside dell’Ipsia, Angela Alessandra Milella, aggiunge: "Abbiamo lavorato molto per la prevenzione anche con la polizia postale contro il cyberbullismo. Questa mattinata rappresenta il coronamento di un percorso sulla legalità, che ha coinvolto polizia e carabinieri, che ha reso partecipi tutte le classi".

In particolare, nel cortile è stato allestito lo stand della divisione Anticrimine per l’attività di informazione sulla violenza di genere, con il supporto di materiale divulgativo relativo alla campagna della Polizia di stato ’Questo non è amore’. La Polizia Scientifica ha invece mostrato le proprie strumentazioni tecnologiche, con il pick-up attrezzato, illustrando le caratteristiche della scena del crimine e le prime azioni che si mettono in campo per preservarla e cristallizzare le prove del reato. La Polizia Stradale ha illustrato l’ attività di sicurezza con la presenza del camper azzurro: con l’uso dei visori ortottici, ha aiutato gli studenti davvero entusiasti a misurare gli effetti distorsivi dell’abuso di alcol o stupefacenti. La Polizia Ferroviaria ha fatto riflettere sui rischi che si corrono con i selfie vicino ai binari, mentre erano presenti gli specialisti della sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni e l’unità cinofila antisabotaggio della Questura di Bologna con il cane Spoke addestrato a ritrovare ordigni. Accanto ai poliziotti ha operato il personale della Croce Rossa Italiana che, al gazebo, ha fatto dimostrazioni di uso del defibrillatore e tecniche di rianimazione e disostruzione.

val. b.