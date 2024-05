Gli agenti premiati. Vicini agli alluvionati: "Chilometri a piedi per salvare un’anziana"

Dallo scorso anno sono entrati a far parte della ‘squadra’ della Polizia locale una ventina di nuovi agenti, una grande ‘famiglia’ che si è particolarmente distinta anche per il supporto alle popolazioni alluvionate della Romagna. Modena è stato uno dei 40 Comuni che si sono attivati, fornendo un ventesimo del contingente impiegato: 29 operatori, uomini e donne, che si sono alternati in cinque turni settimanali su tre siti differenti. Tra loro anche due agenti ai quali ieri sono stati consegnati importanti riconoscimenti: l’ispettore Paolo Buttitta e l’assistente William Marrocco. I due operatori hanno affrontato una marcia di diversi chilometri per portare soccorso a un’anziana rimasta isolata a causa di una frana, sola e priva di viveri nella casa senza luce, acqua e gas. Una volta raggiunta l’anziana e riempiti gli zaini con alcuni effetti personali, l’hanno tratta in salvo anche caricandosela sulle spalle. "La signora era isolata da tre giorni in un luogo dove non si arrivava in alcun modo: la strada era impercorribile con le auto – hanno spiegato – dopo aver percorso vari chilometri a piedi abbiamo raggiunto la signora che, da giorni, viveva in auto poiché priva di luce, acqua e gas. Finita la benzina non riusciva più a scaldarsi e tramite una sua amica siamo riusciti a raggiungerla. L’abbiamo caricata con i pochi oggetti che aveva e dopo circa un’ora l’abbiamo portata dall’amica che viveva a Cesena". Nel corso della cerimonia sono stati consegnati diversi elogi scritti agli operatori che si sono distinti nel corso del 2023: dal soccorso a persone anziane e fragili ad importanti attività investigative. Quest’anno riconoscimenti scritti sono stati consegnati all’agente Alessandro Albano per essere intervenuto, fuori servizio, a supporto di un volontario del Punto Citta Sicura di piazza Matteotti fermando, con l’ausilio di una pattuglia, un giovane intento a danneggiamenti. All’assistente scelto Nicola Barozzi e all’assistente Gregorio Taddei sono stati assegnati riconoscimenti per aver cercato e riconsegnato alla famiglia una donna con disagi psichiatrici scesa da sola alla stazione di piazza Dante. Elogio poi all’ispettrice Brenda Bonetti, sovrintendente Claudio Ferrari, assistente scelto Barbara Genitoni e agente Gabriele Cristiano per la particolare cura nell’eseguire un controllo in un esercizio di acconciatore, dove gli operatori hanno smascherato due parrucchieri che si fingevano clienti, uno dei quali clandestino. L’ispettrice Bonetti, insieme all’assistente scelto Christian Borsari e agli agenti Nunziato D’Avino e Samuele Piscopo, ha avuto un elogio anche per la professionalità dimostrata nel rispondere alla richiesta d’intervento urgente di un cittadino, che ha portato a sequestrare droga. Elogi poi per l’ispettore capo Carmine Fierro, il sovrintendente maggiore Elisa Fancinelli, gli agenti Francesco Costantino e Debora Romano, l’assistente scelto Barbara Genitoni e l’agente Max Sanuti.

Riconoscimenti anche all’assistente Christian Medici, agli agenti Marcello Fangarezzi e Luigi Salvatore Scozzafava, l’ispettore capo Andrea Parmeggiani, l’assistente capo Antonio Inglese, l’assistente scelto Giuseppe Di Napoli e l’agente Lorenzo Piccinini. Elogio scritto anche per la sovrintendente Federica Manicardi e attestato di riconoscimento per Saverio Madera, guardia particolare giurata di Coop service, per il contributo fornito in numerose operazioni. Ringraziamenti speciali per Alessandra Trabucco dell’Associazione Fondazione P.A. System Pubbliche Assistenze per l’impegno nella formazione degli operatori della Polizia Locale all’uso del defibrillatore in emergenza e a Felice Gibellini, ex dipendente dell’Amministrazione comunale in pensione dal 2015.

Valentina Reggiani