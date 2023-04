Gli aggressori di Giuseppe Checchia Non potranno andare a lavorare

No alla possibilità di andare a lavorare. È quanto ha deciso il giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat per i due giovani imputati per tentato omicidio nei confronti del 19enne Giuseppe Checchia, in accoglimento del parere espresso dal pm titolare dell’inchiesta Maria Rita Pantani. I ragazzi accusati di aver aggredito il modenese Checchia, all’uscita dalla discoteca ‘Rockville’ di Castellarano nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2022, saranno giudicati con rito ordinario. Giovedì il gup Rat ha infatti bocciato la richiesta di rito abbreviato condizionata a una perizia medica avanzata dalla difesa dei due ragazzi accusati, il 18enne Kevin Coppolecchia, residente a Castellarano, e il 21enne Daniele Eugenio Vernucci, di Sassuolo: entrambi sono stati scarcerati nei mesi scorsi e ora sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione del pm, Checchia sarebbe stato colpito al volto prima da un pugno e poi alla testa da un sasso scagliato a breve distanza, a seguito di una lite scoppiata fuori dal locale. Il 19enne è rimasto in coma per 17 giorni e ancora adesso sta subendo le conseguenze fisiche dell’aggressione. L’avvocato Roberto Ghini, che assiste i due imputati, aveva dichiarato al termine dell’udienza preliminare: "Ci difenderemo a giudizio, dove sicuramente la perizia medica sarà ammessa. In quella sede, oltre ai testimoni della pubblica accusa, ne saranno sentiti molti altri: sarà consentita una ricostruzione della vicenda che, anche in base alle indagini difensive che abbiamo condotto, avrà contorni molti diversi da quelli proposti dal pm".

Alessandra Codeluppi