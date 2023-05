Gli agricoltori: "Altri danni si aggiungono alle gelate di aprile"

Nel mondo agricolo ci si interroga sulla portata di queste insistenti piogge. Un calcolo dei danni al momento è impossibile farlo, ma i timori sono tanti. "La situazione – avverte Alberto Notari, presidente provinciale Cia - è molto più complicata del previsto, perché la parte montana appenninica ha in atto dei continui piccoli smottamenti che magari non rientrano nel censimento dei movimenti franosi maggiori, ma in realtà non rendono più coltivabili quei terreni e il raccolto che c’è sopra rischia di essere perso. I prati che erano pronti per essere sfalciati sembrano rullati a terra, stesi dall’acqua che anche oggi (ieri per chi legge ndr) ha continuato incessante a battere". Le piogge abbondanti e persistenti stanno creando condizioni molto critiche per l’agricoltura con danni che si avvertono soprattutto sulle produzioni primaverili. "Le ciliegie che proprio in questi giorni raggiungono la maturazione subiscono le cosiddette spaccature. Lo stesso - spiega Luca Borsari, presidente provinciale Coldiretti - si può dire per le fragole e le albicocche che faticano a maturare per la mancanza di sole e caldo. La pioggia e le basse temperature influiscono anche sulle pere che tendono a cadere precocemente. Non dimentichiamo che il tutto si va ad aggiungere ai danni delle gelate di aprile: per le pere si prospetta un calo produttivo ingente. Per quanto riguarda i cereali (frumento, mais, orzo) e i seminativi primaverili i problemi sono legati all’asfissia dei terreni e all’allettamento causato dalle piogge battenti". Coldiretti ha già chiesto al Governo un intervento urgente per mettere in campo ogni azione utile finalizzata alla ripresa economica e produttiva delle aziende colpite dal maltempo. "E’ un quadro talmente articolato e diffuso su tutta l’agricoltura modenese – avverte Notari - su cui non si riesce a dare un valore preciso. Ha colpito tutte le sfaccettature dell’agricoltura, una situazione mai vista prima".

Alberto Greco