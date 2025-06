Gli allievi dell’Andreoli in Spagna. Due concerti al festival europeo

Trentasei giovani musicisti, tra gli 11 e i 17 anni, dell’orchestra della Fondazione scuola di musica "C. G. Andreoli", l’orchestra d’archi Playoung e l’orchestra ParlaSuonando, si sono unite in un’unica grande orchestra, per portare la propria musica in Catalogna (Spagna) al Festival Europeo Ritmiks.

"Il primo, significativo appuntamento – racconta Silvia Biasini, la direttrice della Fondazione scuola di musica, che ha accompagnato i ragazzi - è stato la partecipazione all’inaugurazione del Festival Ritmiks a Vic, nel pomeriggio dello stesso giorno: un’occasione speciale per incontrare ragazzi provenienti da tutta Europa. Durante la parata per la città, abbiamo cantato insieme brani comuni, ognuno nella propria lingua, a testimonianza che la musica è davvero un linguaggio universale".

Due sono stati i concerti ufficiali tenuti dal gruppo orchestrale dell’Area Nord: il primo ad Artés, presso la Scuola Municipal de Música che ha accolto con grande calore gli ospiti modenesi, accogliendo anche i ragazzi in famiglia; il secondo a Navàs, dove l’energia e l’entusiasmo dell’orchestra hanno coinvolto il pubblico.

"Il repertorio scelto per il viaggio – prosegue Biasini - è stato estremamente universale e apprezzato da tutti: le più belle colonne sonore dei cartoni animati, da Mary Poppins al Libro della Giungla, passando per La Bella e la Bestia e i Pirati dei Caraibi. Oltre alla musica, il viaggio ha offerto momenti di grande condivisione umana: indimenticabile la fest ad Artés, insieme a tutte le famiglie ospitanti. Un’occasione per stringere legami, ridere, parlare e, naturalmente, suonare ancora insieme". Prima del rientro martedì, la carovana del pullman della Bassa ha fatto tappa a Barcellona, dove ha fatto visita al Castello di Montjuic, alla Sagrada Familia (solo da fuori) e alla Rambla.

"Tutti noi – commenta Biasini - torniamo a casa con valori preziosi: l’importanza dell’incontro tra culture, il senso di comunità, la responsabilità nel prendersi cura gli uni degli altri. Questa esperienza ha rafforzato in noi l’idea di una scuola inclusiva, dove ogni voce è accolta e valorizzata, un’idea che, purtroppo, non è ancora così scontata negli altri paesi".

Alberto Greco