Gli allievi di Raina sul palco del Comunale

Raina Kabaivanska presenterà i suoi pupilli nel grande concerto degli auguri (nell’ambito del progetto Modena Città del Belcanto) che stasera alle 20.30 illuminerà il palcoscenico del teatro Comunale Pavarotti Freni, con ingresso gratuito. Alla ribalta saranno infatti alcuni fra i migliori allievi della masterclass annuale in tecnica vocale e interpretazione del repertorio che la grande cantante tiene presso il Conservatorio Vecchi Tonelli. Accompagnati dall’orchestra formata dagli studenti del Conservatorio, con la direzione del maestro Paolo Andreoli, ascolteremo i soprani Aida Pascu, Iolanda Massimo e Maria Francesca Rossi, insieme al mezzosoprano Erica Cortese, i tenori Giuseppe Michelangelo Infantino e Donghyun Kim e il basso Luca Park: il ricco programma del concerto spazierà dalla ’Carmen’ di Bizet al "Barbiere di Siviglia" di Rossini, abbracciando anche composizioni di Donizetti e Massenet. Non mancheranno musiche di Verdi, Bellini, Mascagni e Puccini e anche un omaggio alla grande tradizione napoletana, con ’Torna a Surriento’ e ’O sole mio’, per arrivare al gran finale sulle note di un classico delle feste, ’White Christmas’ di Berlin.

In questi anni, la masterclass tenuta da Raina Kabaivanska ha coltivato il talento di molti cantanti che poi hanno spiccato il volo sulla ribalta internazionale. Un fiore all’occhiello per il progetto "Modena Città del Belcanto" che proprio la scorsa settimana si è presentato a Lione, in un evento promosso dall’Istituto italiano di cultura con il Consolato d’Italia: al Temple du Change, nel cuore della città antica, si sono esibiti tre cantanti di formazione modenese, fra cui anche il soprano Aida Pascu che sarà anche nel cast del concerto di stasera. Sta intanto prendendo forma il programma del nuovo Modena Belcanto Festival che nel mese di maggio offrirà anche la messinscena di un’opera.

s. m.