Gli allievi ufficiali in Vaticano Il Papa benedice il crocifisso e riceve in dono lo spadino

Gli Allievi Ufficiali del 203° corso ’Lealtà’ dell’Accademia Militare hanno partecipato all’Udienza Generale del Santo Padre presso Piazza San Pietro in Vaticano.

Al termine dell’Udienza, Papa Francesco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Accademia Militare, Colonello Ciro Forte ed il Comandante del Reggimento Allievi, Colonnello Elio Manes, accompagnati dal Cappellano Militare don Marco Falcone e da una rappresentanza di Allievi, Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Istituto di formazione.

La delegazione dell’Accademia Militare ha chiesto al Santo Padre di benedire un crocifisso, dono degli Allievi alla Chiesa dell’Istituto di Formazione e, per l’occasione, hanno portato in dono il caratteristico spadino, tipico elemento distintivo in uso dell’uniforme storica dei cadetti dell’Accademia Militare.

Lo spadino è tra i simboli dell’istituzione militare modenese e fa parte dell’uniforme storica dei cadetti, una divisa che nella sua forma storica si ispir a quella dei cadetti di fine ’800.

Fu infatti con l’unità d’Italia, che il generale Manfredo Fanti (cui è dedicata una lapide sulla facciata del Palazzo Ducale) scelse di costituire, nel 1859, quella che, dopo il 1865 (e dunque finalmente italiana), sarebbe diventata la Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria. Solo dopo la seconda guerra mondiale, per volontà del Capo di Stato maggiore dell’esercito Raffaele Cadorna, l’allora accedmia di Torino confluì in quella modenese, costituendo l’odierna Accademia Militare di Modena.