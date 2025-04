Gli Alpini donano le uova di Pasqua a 400 bambini

Un momento di gioia e felicità grazie alle quattrocento uova di Pasqua che bambini delle scuole dell’infanzia cittadine hanno ricevuto in dono per celebrare la ricorrenza. È il ‘regalo’ che il Gruppo Alpini Maranello ha voluto consegnare ai più piccoli: un uovo di cioccolato come augurio di buona Pasqua consegnato personalmente dai membri dell’associazione ai piccoli alunni, circa quattrocento appunto, che gli Alpini hanno voluto incontrare di persona insieme al sindaco Luigi Zironi, il vicesindaco Chiara Ferrari, l’assessore all’Istruzione Laura Corsi ed il personale scolastico.

Molti sorrisi e momenti di autentica commozione a margine della consegna, avvenuta l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali, che stringe ulteriormente il forte legame, già particolarmente saldo, tra la comunità maranellese e il Gruppo Alpini.

"Al gruppo Alpini – hanno detto sindaco, vicesindaco e assessore – va un ringraziamento speciale: consegnare un uovo di cioccolata ad ogni piccolo bambino è stato, da parte del gruppo Alpini, uno splendido gesto, che ha riempito di gioia i bambini e le bambine, oltre alle loro famiglie, della nostra città".