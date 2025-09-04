Gli altri tributi a Luciano: concerti in ’trasferta’

Nel giorno del 18° anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti, sabato 6 settembre, il teatro Comunale a lui intitolato resterà aperto per le visite al pubblico con ingresso libero dalle 10 alle 17. Nel corso della giornata, i visitatori saranno accolti dalle più celebri arie d’opera interpretate dal grande tenore. È stato invece spostato a martedì 9 settembre il concerto che il festival Artinscena dedicherà al tenorissimo all’EcoVillaggio di Montale: proprio in piazza Pavarotti il tenore Danilo Formaggia, il soprano Renata Campanella e il baritono Marzio Giossi, accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Giaroli (che sarà anche voce narrante), eseguiranno alcune fra le arie più celebri da "La Traviata" di Verdi.

Come già lo scorso anno, saranno invece ‘in trasferta’ i due prossimi concerti - tributo a big Luciano organizzati dalla Fondazione Luciano Pavarotti,. La prima "Crossover night" sarà domani sera nella suggestiva cornice dei Trepponti di Comacchio (Ferrara) con l’ensemble dell’Orchestra Pavarotti, il tenore Francesco Lucii, il soprano e voce pop Eva Macaggi e il chitarrista e cantante Enrico Zoni. Ritroveremo poi il cast sabato sera al castello di Desenzano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, per una nuova serata in onore di Pavarotti. "Sono serate pensate così, senza etichette, per mescolare mondi e pubblici diversi", ha spiegato Nicoletta Mantovani alla presentazione di questi eventi. Lo stesso schema seguirà anche lo show del 30 settembre all’Arena di Verona, che verrà ripreso dalle telecamere di Canale 5 per essere trasmesso nei giorni successivi.

s. m.