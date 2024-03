Gli alunni diventano progettisti del verde

Da quest’anno studenti dell’Istituto Scolastico "Galileo Galilei" di Mirandola saranno protagonisti del progetto "A scuola in natura", promosso dal Ceas La Raganella. Studenti delle classi 4J e 3J del Liceo, 4B e 4C del Tecnico e 3R del Professionale sono stati coinvolti in uno stimolante progetto pomeridiano per l’ideazione e realizzazione di arredi degli spazi esterni dell’Istituto e per la scuola primaria "Dante Alighieri" di Mirandola. Il progetto ha preso "il via" lo scorso 21 febbraio, presso il giardino della scuola primaria dove gli studenti del "Galilei" hanno incontrato i giovani architetti e ingegneri (gli alunni delle classi 1E e 1F della scuola Primaria) per un primo confronto,