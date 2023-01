Gli ambulanti: "A Sant’Antonio penalizzati, confidiamo nel bel tempo"

Anche per San Geminiano, come è già avvenuto per Sant’Antonio, la fiera si allarga e i circa 500 espositori saranno distribuiti in un’area maggiore integrando al percorso storico, che ha il cuore in Piazza Grande e sulla via Emilia, anche piazza XX Settembre, via Farini e piazza Roma. ’Una fiera grande come il centro!’ è lo slogan infatti che accompagna la kermesse.

"L’obiettivo del nuovo assetto – spiegano dal Comune – è quello di migliorare funzionalità e sicurezza delle manifestazioni, aumentandone anche la capacità di attrazione e valorizzando la bellezza del centro storico". In questo modo, "si può contare su di un’offerta commerciale meno densa, su spazi più ampi per il passeggio e su di un’esposizione più efficace delle merci, evitando doppi fronti ed espositori adiacenti l’uno all’altro". Contando così, prosegue la nota del municipio, "anche di favorire la compresenza del pubblico delle fiere con quello diretto ai negozi, oltre che dei residenti e dei lavoratori del centro storico". E risulta essere più efficace anche l’attività di controllo garantita dalla polizia locale per la sicurezza della manifestazione.

Si valuta anche come evitare che gli ambulanti che espongono in piazza XX o in piazza Roma rimangano penalizzati, come successo nella fiera di Sant’Antonio. "Per San Geminiano, sulla base dell’esperienza di Sant’Antonio, quando la giornata fredda e piovosa non ha certo favorito la presenza degli ambulanti e dei visitatori, verrà potenziata anche l’attività di promozione, con cartelloni sul percorso della fiera per fare conoscere le novità, mentre si potrà contare anche sull’apertura del Mercato Albinelli e sull’opportunità di partecipare, su prenotazione, a visite guidate straordinarie della Ghirlandina, di Palazzo Ducale e dell’Acetaia comunale (informazioni: visitmodena.itfiere)".

In piazza XX Settembre, inoltre, possono darsi appuntamento i tifosi del Modena calcio: nell’area assegnata alla società, infatti, vengono esposti i trofei conquistati lo scorso campionato e sono disponibili per la vendita di maglie, felpe, t-shirt e gadget di ogni genere.

Agli ambulanti non resta che sperare, come spiega il presidente provinciale Fiva Confcommercio Alberto Dugoni, "che il tempo sia clemente, e che chi va in fiera percorra anche via Farini e vada in piazza Roma dove sono stati raggruppati parecchi banchi che per Sant’Antonio hanno visto una modestissima affluenza di persone e non hanno coperto le spese".

Gianpaolo Annese