‘Gli amici del fegato’ donano un elettrobisturi

L’Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Mauro Manno continua a crescere e rafforza la propria posizione in termini di qualità di presa in carico del paziente ed efficienza organizzativa anche grazie alla sensibilità del territorio. L’équipe ha infatti ricevuto un nuovo elettrobisturi, compreso di software di ultima generazione, donato dall’Associazione Amici del Fegato, che ha messo a frutto la generosità di un privato cittadino. Lo strumento, il secondo in dotazione allo staff, consentirà di migliorare la sicurezza per il paziente anche negli interventi più complessi, riducendo gli eventi avversi.