Gli amici di Alessandro Gozzoli: "Non rispondeva al telefono da ore. Siamo sconvolti"

Una recente foto di Alessandro Gozzoli, trovato morto in casa a Formigine

Modena, 11 marzo 2023 – "Ci siamo sentiti ieri (giovedì, ndr) alle 16. Era tranquillo, ci siamo presi in giro come al solito nella chat di gruppo e salutati. Non posso credere che sia morto". Disperazione e incredulità: è ciò che si respirava ieri davanti alla palazzina al civico 35 di via Bassa Paolucci a Casinalbo di Formigine, dove Alessandro Gozzoli è stato trovato morto in camera da letto. A fare la tragica scoperta, nell’appartamento al primo piano, è stata la sorella della vittima, allertata dalla datrice di lavoro dell’uomo preoccupata dal suo silenzio. Sul posto sono arrivati gli amici dell’uomo, tra cui un ragazzo visibilmente sotto choc ed un’amica - titolare del bar di Casinalbo - che ha spiegato come avesse sentito Alessandro giovedì pomeriggio e come fosse tranquillo e allegro. "Diceva che lavorava tanto e usciva poco per questo – spiega – ma era in ottima salute. Siamo tutti sconvolti". Sul posto anche gli stessi datori di lavoro del giovane, sconvolti e in lacrime. Difficile per loro spiegarsi la presenza dei carabinieri in forze, dei medici legali e del pubblico ministero di turno. I coniugi Montanari sono arrivati di corsa da Modena dove gestiscono un’agenzia di consulenza del...