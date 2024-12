Gli angeli di Capodanno. Il 118: "Festeggiate ma con prudenza. Non abusate di alcol"

C’è chi, la notte di Capodanno, non smette di vegliare su di noi. Parliamo, tra gli altri, delle forze dell’ordine, dei medici negli ospedali e del Servizio Emergenza Territoriale 118 di Modena che lancia un appello alla prudenza. Marcello Baraldi, responsabile medico del 118, ribadisce l’importanza di "adottare comportamenti responsabili" per evitare incidenti legati allo scoppio dei fuochi d’artificio e all’abuso di alcol.

"Come ogni anno, raccomandiamo di non utilizzare botti, in linea con le indicazioni date dai sindaci dei principali comuni della provincia. Per quanto riguarda l’alcol, è fondamentale non abusarne e, soprattutto, non mettersi alla guida dopo aver bevuto. L’alcol rallenta i riflessi, aumentando il rischio di incidenti anche molto gravi". Inoltre, il 118 ricorda che i botti, spesso sottovalutati, possono causare gravi lesioni, specialmente agli arti superiori e al viso. Tra i traumi più comuni si segnalano ustioni, ferite penetranti agli occhi e danni permanenti alle mani, nonché qualsiasi altra parte del corpo in prossimità della fonte esplosiva.

"La sera del 31 dicembre è fondamentale allontanarsi da chi utilizza i fuochi d’artificio – prosegue Baraldi – così come la mattina del primo gennaio è importante non raccogliere botti inesplosi da terra, poiché potrebbero esplodere in un secondo momento, provocando danni seri. Negli ultimi anni, grazie a una maggiore consapevolezza e al rispetto delle ordinanze comunali, non si sono registrate situazioni critiche nella notte di Capodanno, né per quanto riguarda il numero, né per quanto riguarda la gravità degli interventi, pertanto anche quest’anno non ci aspettiamo un picco di chiamate di interventi oppure di accessi al pronto soccorso".

Inoltre il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha firmato un’ordinanza piuttosto ’severa’ proprio per evitare incidenti gravi. Il primo cittadini stesso ha lanciato un appello alla prudenza per una notte di "divertimento responsabile". Nell’ordinanza è scritto nero su bianco che fino al 6 gennaio è vietato l’uso di botti in tutto il territorio comunale, mentre nella notte di Capodanno, dalle 18 alle 8 del 1° gennaio, in centro storico, sono proibite la vendita e l’asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine.

Inoltre, chi si muove nell’area non può portare con sé né contenitori di vetro o lattine né strumenti offensivi come spray al peperoncino. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per garantire un Capodanno sicuro e Modena si prepara così a vivere una notte di festa, con l’auspicio di un inizio dell’anno sereno e senza incidenti.

Milena Soci